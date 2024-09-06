На прошлой неделе, в последний четверг лета, в ресторане TАR TAR köök+baar собралась нарядная публика.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Яркие наряды и сногсшибательные ароматы: смотрите, как гламурно провожали лето в Таллинне
Showcase PR Project провел парфюмерное шоу, посвященное модному дому Hermés с известными коллекционерами и создателями парфюмерии Константином Галенским и Валерием Морозовым.
У гостей мероприятия была уникальная возможность увидеть и сравнить эксклюзивную коллекцию новых и винтажных ароматов дома Hermés, узнать интересные факты о создании империи и о том, как компании Hermés удалось превратить Birkin и Kelly в самые желанные сумки в мире, где список ожидания растягивается на годы, а право на их покупку нужно заслужить.