Деми Мур снялась для журнала Variety. 61-летняя актриса не похожа на себя.
«Не похожа на себя»: фотосессия Деми Мур для глянца вызвала недоумение поклонников
Кадры, которые Деми выложила в Сеть вызвали неоднозначную реакцию пользователей. Так, актриса предстала на обложке глянца в облегающем платье черного цвета, оформленном полупрозрачной асимметричной юбкой.
Дерзкие кадры не впечатлили подписчиков, которые ч трудом узнали любимую актрису.
Пользователи изрядно удивились внезапным переменам во внешности знаменитости, о чем принялись писать в комментариях.
«Мне нравится Деми, но здесь она не похожа на себя», «На этой обложке слишком много фильтров», «Хорошо, что здесь написано ее имя, иначе ее невозможно узнать. Как у нее хватает наглости говорить об эйджизме в Голливуде?», «Что она сделала со своим лицом?» - возмущались они.