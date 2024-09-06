«Не похожа на себя»: фотосессия Деми Мур для глянца вызвала недоумение поклонников

«Мне нравится Деми, но здесь она не похожа на себя», «На этой обложке слишком много фильтров», «Хорошо, что здесь написано ее имя, иначе ее невозможно узнать. Как у нее хватает наглости говорить об эйджизме в Голливуде?», «Что она сделала со своим лицом?» - возмущались они.