ЗА ДЕСЯТЬ МИНУТ Знаменитый «прожора» из США установил мировой рекорд по поеданию хот-догов

Человек за десять минут съел 83 штуки во время специального выпуска Netflix, посвященного Дню труда, передает upi.

В 2021 году рекорд Джоя составлял 76 хот-догов. 40-летний мужчина также обошел своего конкурента из Японии 46-летнего Такера Кобаяши.

Кобаяши был действующим чемпионом Nathan's по хот-догам с 2002-го по 2007 год. С 2008 года и в течение следующих 17 лет конкурсы (кроме одного) выигрывал Честнат.

Известно, что 40-летний Джои Честнат и 46-летний Такеру Кобаяши являются двумя самыми известными и самыми титулованными едоками, которые соревновались за звание лучшего потребителя на знаменитом ежегодном конкурсе по поеданию хот-догов Nathan's. В этом году они впервые за 15 лет сошлись с глазу на глаз.