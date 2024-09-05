Попадут под дождь из купюр: Павел Глоба советует купить лотерейный билет в сентябре двум знакам Зодиака

В сентябре представителям этого знака можно только позавидовать: дела пойдут в гору, что приведет к значительному увеличению доходов. Звезды обещают Овнам денежную удачу, поэтому стоит рискнуть и принять участие в смелом проекте - любое начинание сейчас будет прибыльным.

Львам потребуется немало терпения, чтобы устоять перед искушениями. Павел Глоба предупреждает, что следует не сходить с ума по деньгам и не расходовать их впустую. Если Львы будут умело управлять своими финансами, то финансовый поток будет открыт для них на долгое время.