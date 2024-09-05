Замена Барселоне и Майорке: жительница Испании назвала девять самых недооцененных городов страны

Мерида. Столица Эстремадуры – одного из наименее посещаемых и малонаселенных регионов Испании, была основанна римлянами в I веке до н. э. и по-прежнему является домом для некоторых из лучших римских памятников Испании. Гости могут посетить представление в эпическом 2000-летнем Римском театре, прогулятьсь по древнему Римскому мосту, полюбоваться старым акведуком и постоять в благоговении перед храмом Дианы с его изящными дорическими колоннами.

Кордова. Три главных хита Андалусии – это, как правило, Севилья, Малага и Гранада, но те, кто пропускает Кордову, действительно многое теряют. В VIII веке город был одной из столиц Мавританской империи. Сегодня с тех времен сохранилось много следов, но звездой шоу является объект Всемирного наследия ЮНЕСКО La Mezquita – изысканная мечеть и собор в одном здании. Приехав в мае можно попасть на Фестиваль патио, когда люди открывают свои скрытые сады для публики.