ФОТО «Я благодарен!» Хью Джекман похвастался невероятно мускулистой фигурой

Знаменитый австралийский актер Хью Джекман в среду,4 сентября, продемонстрировал поклонникам в Instagram свое невероятно мускулистое тело.

55-летняя звезда опубликовал селфи, позируя перед зеркалом без рубашки. Хью показал рельефное телосложение, которого он добился для съемок в новом фильме «Дэдпул и Росомаха». «Я благодарен», - лаконично подписал пост актер. На фотографии Джекман напряг мышцы, чтобы продемонстрировать результат своих напряженных тренировок в спортзале.

Его поклонники в комментариях оценили спортивный вид актера, а бывшая горнолыжница Линдси Вонн написала: «Все эти дни в спортзале окупились!».

Ранее в этом году Джекман признался, что вернул себе форму супергероя для фильма Marvel «Дэдпул и Росомаха»: «Когда я вернулся к этому, это было действительно весело, и я был взволнован. Мое тело немного болело в начале, но я был взволнован тем, что оно все еще реагировало. И я понял, насколько это полезно для вашего мозга. Но самое сложное… еда», - поделился Джекман, добавив, что у него всегда были проблемы с набором массы, чтобы стать Росомахой.

«Мне приходится много есть. Для меня, для моего типа телосложения, я от природы худой. Самое сложное - это подобрать размер. Это то, от чего у меня голова шла кругом», - добавил Хью.

Коллега по фильму Роб Делани перед выходом фильма сказал: «Хью Джекман обычно падал на пол и отжимался. Я видел, как он делал 800 отжиманий за один день и делал это медленно и в идеальной технике. Так что, если бы на вас буквально упал автобус, а он был там, вам бы не пришлось беспокоиться. Он бы быстро оттащил его от вас и вы были бы в порядке».