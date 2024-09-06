ГОРОСКОП НА 6 СЕНТЯБРЯ Близнецов ждут трудности, Водолеев - сюрпризы

Стрелец

Не стоит откладывать дела надолго. Начало дня очень благоприятно, и этим стоит воспользоваться для осуществления и рабочих, и личных планов. Звезды на вашей стороне, часто вам просто везет. У многих Стрельцов отлично получается то, что прежде не удалось другим. Вторая половина дня тоже будет благоприятной, но проходит она гораздо спокойнее и больше подходит для отдыха и размышлений, чем для решительных действий. Возможны удачные покупки, в том числе незапланированные. Вы часто выбираете необычные вещи, которые долго будут радовать.

Козерог

День приносит интересные идеи, новые планы, связанные с учебой, работой или бизнесом. Информация, полученная сегодня, поможет вам определиться с планами на будущее, понять, на чем стоит сосредоточиться в ближайшее время. Вряд ли кто-то сможет повлиять на ваш выбор. Вы больше доверяете собственному здравому смыслу, чем советам со стороны, и правильно делаете. Возможны какие-то неожиданные приятные события дома, хорошие новости, касающиеся кого-то из близких. Многие разногласия удается оставить в прошлом, отношения с близкими становятся более теплыми и гармоничными.

Водолей

День приятных сюрпризов и хороших новостей. Часто вас радуют люди, от которых не приходилось ожидать ничего подобного. Возможны подарки и денежные поступления. Можно браться за новые дела: вы отлично с ними справитесь, если не станете спешить и постараетесь учиться у тех, кто более опытен. Может быть сложно сосредоточиться на привычной работе. Выбирайте занятия, которые не требуют точного соблюдения инструкций, однообразных действий. Гораздо приятнее и интереснее будет любая творческая деятельность.

Рыбы

Будьте осторожны и внимательны. Этого достаточно, чтобы избежать серьезных неприятностей, не столкнуться с проблемами, которые могли бы осложнить жизнь и вам, и вашим близким. Лучше заниматься привычными делами. Прежде чем взяться за что-то новое, постарайтесь объективно оценить свои силы, подумайте, кто мог бы вам помочь. Не стоит спешить с покупками, если речь не идет о каких-то необходимых вещах. Есть риск потратить значительную сумму на что-то совсем ненужное. Вечер обещает приятные известия и интересные предложения.