Благоприятный день для общения. Даже люди, которые обычно едва выносят друг друга, сегодня неплохо ладят и могут договориться о каких-то совместных действиях. Удается избежать и открытых конфликтов, и долгих споров.
ГОРОСКОП НА 6 СЕНТЯБРЯ ⟩ Близнецов ждут трудности, Водолеев - сюрпризы
Могут складываться удивительные союзы, неожиданно выясняется, что очень разные люди гармонично дополняют друг друга. День подходит для учебы, обещает успехи тем, кто осваивает что-то новое, экспериментирует. Стоит уделить особое внимание делам, важным не только для вас, но и для окружающих. Все, что вы сегодня делаете для других, вам тоже идет на пользу.
Овен
Трудно будет не горячиться и не поддаваться на провокации в первой половине дня. Эмоциональный фон нестабилен, настроение часто меняется. Многим Овнам это мешает справиться с делами, требующими внимания. Подумайте, кто мог бы вам помочь. Наверняка рядом есть человек, который с радостью возьмет на себя часть ваших забот. Вторая половина дня благоприятна. Она подходит для решения организационных вопросов. Все увидят, что вы способны не только действовать самостоятельно, но и руководить другими. Вероятны денежные поступления.
Телец
Неплохой день. Он едва ли ознаменуется большими победами, но в целом сложится удачно. Можно завершить дела, которым уже было отдано немало сил. Часто это оказывается гораздо проще, чем вы думали. День отлично подходит для разговоров о работе. Их можно вести и в официальной обстановке, и в неформальной. Результатом вы в любом случае останетесь довольны. Возможны неожиданные встречи со старыми знакомыми, визиты людей, по которым вы в последнее время давно скучали. Гости часто приходят не с пустыми руками: приносят подарки или возвращают то, что когда-то взяли у вас.
Близнецы
День может принести трудности, но они не испортят вам настроения и не помешают добиться цели. Вы способны преодолеть любые преграды. Часто в этом помогают изобретательность и нестандартный взгляд на вещи. Вы замечаете возможности, на которые другие не обратили внимания, поэтому и результатов добиваетесь блестящих. День отлично подходит для важных разговоров. Можно обсуждать непростые темы, касаться вопросов, из-за которых прежде возникало много разногласий. Удается избежать обид и взаимного недовольства.
Рак
Благоприятный плодотворный день. Вы отлично справляетесь практически со всем, за что беретесь. Лучше, однако, не откладывать сложные дела надолго: первая половина дня подходит для них больше, чем вторая. Возможны необычные встречи, знакомства, которые окажутся очень полезными в профессиональном отношении. Во второй половине дня стоит быть осторожнее в финансовых делах. Вы склонны к расточительности, можете тратить деньги на пустяки. Вероятны приятные события в семье, хорошие новости, касающиеся кого-то из близких.
Лев
Вы серьезно относитесь ко всем делам, за которые беретесь. Именно это часто помогает добиться успеха. Вы не отказываетесь от задуманного, если что-то получается не сразу, не полагаетесь на удачу там, где стоит рассчитывать на свои силы. Возможны интересные предложения о работе, не исключено начало долгосрочного сотрудничества, которое станет важным для вашей карьеры. Радует общение с близким человеком. Вы можете быть совершенно откровенны: поделиться всеми секретами, рассказать, что у вас на душе. Удастся разобраться в каких-то неоднозначных ситуациях прошлого, понять, какие ошибки вы допустили, и как их можно исправить.
Дева
Благоприятный плодотворный день. Вы способны на многое, при этом не рассчитываете на везение, а стараетесь делать все от вас зависящее, чтобы достичь цели. Благодаря своей настойчивости вы добиваетесь успеха там, где другие потерпели неудачу. Будет возможность укрепить профессиональные позиции. Многие Девы найдут неожиданное применение своим знаниям и талантам. Стоит повидаться с друзьями: общение с ними сегодня будет особенно приятным. Найдутся и интересные темы для разговора, и увлекательные дела. Старые знакомые дают отличные советы.
Весы
Едва ли удастся избежать неприятных моментов в начале дня. В это время чаще, чем обычно, возникают разногласия. Порой не удается договориться даже с теми, с кем вы прежде отлично ладили. Но влияние позитивных тенденций усиливается, ситуация с каждым часом меняется к лучшему. Все самые важные и серьезные дела стоит планировать на вторую половину дня: именно в это время справиться с ними будет проще. Могут появиться отличные идеи. Их реализация откроет перед вами новые горизонты.
Скорпион
Благоприятный день. Он отлично подходит для деловых встреч, переговоров о работе, обсуждения условий сотрудничества. Возможны неожиданные новости, которые повлияют на ваши планы. Вы готовы пойти на риск, а интуиция безошибочно подсказывает, когда можно делать это, а когда стоит быть осторожнее. День подходит для семейных мероприятий, встреч с друзьями и старыми знакомыми. Будет много приятных разговоров – не слишком важных, но неизменно поднимающих настроение. Некоторых Скорпионов ждут приятные сюрпризы.
Стрелец
Не стоит откладывать дела надолго. Начало дня очень благоприятно, и этим стоит воспользоваться для осуществления и рабочих, и личных планов. Звезды на вашей стороне, часто вам просто везет. У многих Стрельцов отлично получается то, что прежде не удалось другим. Вторая половина дня тоже будет благоприятной, но проходит она гораздо спокойнее и больше подходит для отдыха и размышлений, чем для решительных действий. Возможны удачные покупки, в том числе незапланированные. Вы часто выбираете необычные вещи, которые долго будут радовать.
Козерог
День приносит интересные идеи, новые планы, связанные с учебой, работой или бизнесом. Информация, полученная сегодня, поможет вам определиться с планами на будущее, понять, на чем стоит сосредоточиться в ближайшее время. Вряд ли кто-то сможет повлиять на ваш выбор. Вы больше доверяете собственному здравому смыслу, чем советам со стороны, и правильно делаете. Возможны какие-то неожиданные приятные события дома, хорошие новости, касающиеся кого-то из близких. Многие разногласия удается оставить в прошлом, отношения с близкими становятся более теплыми и гармоничными.
Водолей
День приятных сюрпризов и хороших новостей. Часто вас радуют люди, от которых не приходилось ожидать ничего подобного. Возможны подарки и денежные поступления. Можно браться за новые дела: вы отлично с ними справитесь, если не станете спешить и постараетесь учиться у тех, кто более опытен. Может быть сложно сосредоточиться на привычной работе. Выбирайте занятия, которые не требуют точного соблюдения инструкций, однообразных действий. Гораздо приятнее и интереснее будет любая творческая деятельность.
Рыбы
Будьте осторожны и внимательны. Этого достаточно, чтобы избежать серьезных неприятностей, не столкнуться с проблемами, которые могли бы осложнить жизнь и вам, и вашим близким. Лучше заниматься привычными делами. Прежде чем взяться за что-то новое, постарайтесь объективно оценить свои силы, подумайте, кто мог бы вам помочь. Не стоит спешить с покупками, если речь не идет о каких-то необходимых вещах. Есть риск потратить значительную сумму на что-то совсем ненужное. Вечер обещает приятные известия и интересные предложения.