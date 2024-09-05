ФОТО Ченнинг Татум опубликовал домашний снимок с Зои Кравиц и растрогал поклонников

Однако влюбленные с праздником не торопятся, а потому время от времени поклонники бьют тревогу. К счастью фанатов, скрытный Ченнинг все же публикует кадры с Зои, чем дает понять: долой панику!

Накануне он поделился домашним снимком, на котором актриса сладко спит у него на коленях, и трогательно к ней обратился: «Каждый раз, когда я задумывался, сломается она или пойдет дальше, она продолжала двигаться вперед. Она всегда за правду и вложила в этот фильм частичку себя».