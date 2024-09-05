Одна из самых красивых пар Голливуда решила узаконить отношения через два года после начала романа. В октябре прошлого года Ченнинг Татум сделал Зои Кравиц предложение. Родня и фанаты звезд ждут не дождутся торжества!
ФОТО ⟩ Ченнинг Татум опубликовал домашний снимок с Зои Кравиц и растрогал поклонников
Однако влюбленные с праздником не торопятся, а потому время от времени поклонники бьют тревогу. К счастью фанатов, скрытный Ченнинг все же публикует кадры с Зои, чем дает понять: долой панику!
Накануне он поделился домашним снимком, на котором актриса сладко спит у него на коленях, и трогательно к ней обратился: «Каждый раз, когда я задумывался, сломается она или пойдет дальше, она продолжала двигаться вперед. Она всегда за правду и вложила в этот фильм частичку себя».
Так Татум дал понять, как гордится возлюбленной: она, напомним, выступила режиссером триллера «Подай знак», в котором актер сыграл главную роль.