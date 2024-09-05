«Вы знали, что эта посуда в форме тыквы уже стала хитом, и все равно выставили на продажу настолько малое количество», - сетуют те, кто остался без популярных мисок с крышкой в форме тыквы из Ikea.
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Пользователи Сети в бешенстве: посуду в форме тыквы из Ikea распродали в мгновение ока
Перевод: Влада Лаевалинд
Стеклянная тыква за 20 евро из осенней коллекции Höstagille от Ikea оказалась настолько популярной, что миски, поступившие в продажу 30 августа, были распроданы онлайн и в универмагах в считанные минуты, пишет финское издание Iltalehti. Поскольку многие остались без миски, которая стала вирусной, пользователи социальных сетей выражают свое возмущение.