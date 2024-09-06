По традиции уже восьмой год подряд в сентябре Институт развития здоровья проводит акцию «В сентябре не пьем». Сомелье Вера Земскова такую инициативу поддерживает: «трезвый» сентябрь используйте с умом и научитесь пить правильно!
«НЕПЬЮЩИЕ НАСТОРАЖИВАЮТ!» ⟩ Таллиннский сомелье делится секретами, как правильно выбирать и пить вино
Гостьей первого в новом сезоне выпуска шоу Limon LIVE стала профессиональный сомелье Вера Земскова. Она приехала в Эстонию из Молдовы. Интересно, что на своей родине Вера совершенно не интересовалась винами, и уже здесь выучилась на сомелье. Сейчас она очень хорошо разбирается в вине, знает особенности производства, выбора, хранения, подачи и сервировки, гастрономических сочетаний, ориентируется в странах, регионах, сортах винограда, а также регулярно устраивает винные дегустации.
Повсюду с собой в специальном чехле Вера носит универсальный бокал. По словам сомелье, он подойдет для белых, красных, крепленых и даже игристых вин. Бокал имеет особую форму, объем чаши, ширину и края. Эти универсальные пропорции гарантируют, что аромат будет нужной интенсивности.
Вера говорит, что сомелье - это профессия с риском для здоровья, поэтому она поддерживает алкогольные детоксы, а также положительно относится к социальной кампании «В сентябре не пьем». Вера считает ее очень полезной и важной инициативой.
«Я прекрасно отношусь к инициативе, когда люди делают перерыв в употреблении алкоголя. Неважно, длится это один месяц в году, или же определенное количество дней в неделю», - говорит Вера Земскова.
Сомелье признается, что регулярно устраивает себе отдых от алкогольных напитков.
«Регулярно это делаю, но все же не в течение месяца. Хотя иногда бывает и месяц, и в это время я пью специальные поддерживающие препараты, делаю обследования, - говорит Вера Земскова. - Все-таки профессия с риском. Обязательно хотя бы три дня в неделю слежу за тем, чтобы ничего из алкоголя не было, и желательно, чтобы сахара в эти дни в рационе тоже не было».
Сомелье напоминает, что безопасной дозы алкоголя не существует.
«Все должны понимать, что взрослые люди рискуют, когда пьют алкоголь - неважно, какое количество! Но мы же любим риск?! - хитро подмигивает Вера. - Мы едим много сахара - это тоже вредно».
Вера Земскова считает, что главное в употреблении алкоголя - это мера. По словам сомелье, пить вина можно красиво, извлекая из этого пользу, но делать это надо разумно.
«Каждый должен сделать выбор сам, но, честно говоря, я немножко странно отношусь к людям, которые говорят: я вообще-вообще не пью. Да, есть люди, которые действительно приняли такое решение. Мне кажется, это оправдано, когда ты спортсмен, когда ты осознанно подходишь к своему здоровью, или же ты болеешь - тебе нельзя. А так - очень важно, чтобы человек умел себя контролировать и знал меру», - говорит сомелье в студии Limon LIVE.
В студии Вера демонстрирует универсальный бокал, с которым она ходит на мероприятия. «Я не оставляю на волю случая походы в ресторан или какие-то другие мероприятия, я всегда с собой беру бокал. Это универсальный бокал, он подойдет для любого вина и его удобно носить с собой», - говорит Вера.
В студии Limon LIVE профессиональный сомелье делится секретами, как пить вино так, чтобы наутро не болела голова.
«Важно помнить, что есть норма алкогольных единиц. Если мы берем в переводе на вино, то это примерно 200-250 миллилитров в день для девушки, четыре дня в неделю - это максимальная доза, - объясняет Вера. - Это тот максимум, не превышая который есть вероятность, что ты останешься здоровым, и это принесет тебе больше хорошего, чем плохого. Для мужчин - 350 единиц»
Второе важное условие - употребляя алкоголь, нужно пить воду.
«Когда болит голова с утра, очень часто она болит даже не от количества выпитого, а от обезвоживания. Потому что алкоголь выводит воду из организма, так же, как и кофе. Когда ко мне на дегустацию приходят люди и выпивают достаточно немаленькую дозу алкоголя, у них ни у кого не болит голова. Потому что я за этим пристально слежу. Вода позволяет вывести алкоголь быстрее и проснуться утром в бодром состоянии».
Правило сомелье Веры Земсковой: сколько ты выпил вина, столько ты выпей воды
Ну и, конечно, имеет значение качество вина. Лучше выпить качественное вино, но поменьше, чем какое-то дешевое, но побольше.
«Я не люблю состояния опьянения, - говорит сомелье. - Я люблю вкус вина, разгадывать его ароматы. Для меня это такой детектив. Это про историю, про то, как сделать с помощью вина свою еду вкуснее», - говорит Вера.
В студии Limon LIVE сомелье рассказала, почему стоит отдавать предпочтение сухим винам и на что следует обязательно обратить внимание, выбирая вино в магазине. Также профессионал рассказала, как относится к популярному приложению для оценки вина Vivino и можно ли ему доверять. Скорее смотрите свежий выпуск Limon LIVE!
Сомелье Вера Земскова желает всем легкого «трезвого» сентября. «И может быть, этот месяц стоит посвятить тому, чтобы подойти к изучению культуры пития, начать об этом что-то читать. Узнать про ароматы, и в дальнейшем изменить отношение к винопитию, раскрыв для себя гастрономическое многообразие», - говорит сомелье.
Шоу Limon LIVE возвращается и в новом сезоне обещает еще больше ярких гостей и интересных историй. Если вы хотите стать героем передачи, смело пишите на электронную почту: svetlana.karabut@limon.ee