«НЕПЬЮЩИЕ НАСТОРАЖИВАЮТ!» Таллиннский сомелье делится секретами, как правильно выбирать и пить вино

Сомелье напоминает, что безопасной дозы алкоголя не существует.

«Все должны понимать, что взрослые люди рискуют, когда пьют алкоголь - неважно, какое количество! Но мы же любим риск?! - хитро подмигивает Вера. - Мы едим много сахара - это тоже вредно».

Сомелье рассказывает ведущей Limon LIVE о том, как она стала сомелье и открыла для себя мир вина. Фото: Martin Pedaja

Вера Земскова считает, что главное в употреблении алкоголя - это мера. По словам сомелье, пить вина можно красиво, извлекая из этого пользу, но делать это надо разумно.

«Каждый должен сделать выбор сам, но, честно говоря, я немножко странно отношусь к людям, которые говорят: я вообще-вообще не пью. Да, есть люди, которые действительно приняли такое решение. Мне кажется, это оправдано, когда ты спортсмен, когда ты осознанно подходишь к своему здоровью, или же ты болеешь - тебе нельзя. А так - очень важно, чтобы человек умел себя контролировать и знал меру», - говорит сомелье в студии Limon LIVE.

В студии Вера демонстрирует универсальный бокал, с которым она ходит на мероприятия. «Я не оставляю на волю случая походы в ресторан или какие-то другие мероприятия, я всегда с собой беру бокал. Это универсальный бокал, он подойдет для любого вина и его удобно носить с собой», - говорит Вера.

Сомелье Вера Земскова и ведущая Limon LIVE Светлана Карабут. Фото: Martin Pedaja

В студии Limon LIVE профессиональный сомелье делится секретами, как пить вино так, чтобы наутро не болела голова.