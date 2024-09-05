Ожидающая ребенка эстонская теле- и радиозвезда: «Встречаюсь с людьми минимально, если вообще встречаюсь»

Телезвезда Кети Уйбомяги 19 августа сообщила в социальных сетях, что ожидает ребенка от своего нового возлюбленного. «Мечта сбывается», - добавила она к красивой фотографии.

Позже Уйбомяги рассказала, что держала бы это в секрете еще дольше, но ходить на публике исключительно в мешковатой одежде больше не могла. «Настоящее делает меня счастливой. В семье будет еще один эстонец, и это лучший подарок миру», - написала она в социальных сетях.

Теперь же телезвезда и радиоведущая делится, что ей посчастливилось пройти этот этап с определенной свободой. «Чтобы сохранить то, что является приоритетом номер один, - меня и нового человека, который растет в моем теле», - добавляет она.

«Да, я отказалась от работы ведущей на новой радиостанции, от многочисленных выступлений, мероприятий и приостановила крупные проекты и шоу. Встречаюсь с людьми минимально, если вообще встречаюсь», - раскрыла она в социальных сетях.

«Это не значит, что я стала другим человеком, я все та же. Сегодня я буду вести свадьбу подруги, и, конечно, сделаю это с удвоенной энергией, ведь кто знает, когда снова позовут на сцену. Летом меня ждет один мюзикл, но кто знает, что об этом подумает новый житель планеты», - отмечает Кети, добавляя, что приоритеты изменились. «Жизнь предназначена для движения и перемен».