ПАПАРАЦЦИ Полуобнаженный Криштиану Роналду не мог оторваться от своей возлюбленной Джорджины Родригес

Папарацци застали португальского футболиста за тем, как он тискал свою возлюбленную - модель, когда они плавали и загорали на Лазурном берегу во время романтического отпуска. На фотографиях видно, как пара наслаждается обществом друг друга.

☀️ Роналду и Джорджина прощаются с летом на собственной яхте pic.twitter.com/blRv71QcC4 — Спортс" (@sportsru) September 3, 2024

Пара была в хорошем расположении духа, впитывая солнечный свет, демонстрируя свои завидно подтянутые фигуры.

Невеста всемирно известного футболиста выглядит как всегда потрясающе. На этот раз она была одета в сексуальное белое бикини, украшенное дорогими украшениями и стильными очками. Свои длинные волосы брюнетка закрутила в низкий пучок.

Роналду продемонстрировал свой пресс и подтянутое телосложение в плавках цвета хаки, которые он закатал, чтобы показать ровный загар.

📸 Cristiano Ronaldo enjoying his vacation. 🧢 pic.twitter.com/jOGbfvRzqr — CRISTIANO WORLD (@GOATCR7x) September 2, 2024

Между тем, ходят слухи, что в июле пара тайно поженилась. Роналду и Родригес встречаеютсяс 2016 года, и у них двое общих детей. Джорджина также является мачехой его остальных троих детей.

Летом знаменитая парочка навела шума в социальных сетях, когда на своем новом канале YouTube Роналду назвал Джорджину своей «женой».

Однако, онине объявляли о какой-либо церемонии бракосочетания и не комментировали слухи.