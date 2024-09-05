Бывший муж Дженнифер Энистон признался в чувствах к ней, несмотря на помолвку с другой

53-летний американский актер Джастин Теру, который недавно обручился с 30-летней подругой Николь Брайдон Блум, признался, что его бывшая жена, Дженнифер Энистон все еще дорога для него. Об этом он рассказал в беседе с The Times после того, как Энистон резко отреагировала на спорные замечания Джей Ди Вэнса о «бездетных кошатницах».

«Я действительно не могу поверить, что это исходит от потенциального вице-президента Соединенных Штатов. Все, что я могу сказать, это… Мистер Вэнс, я молюсь, чтобы вашей дочери посчастливилось однажды родить собственных детей. Я надеюсь, что ей не придется обращаться к ЭКО в качестве второго варианта. Потому что вы пытаетесь отнять у нее и это», - ответила Энистон политику, который оскорбил женщин, не ставших матерями.

Теру подчеркнул, что Энистон отбивалась от критики, как и следовало ожидать, и что она по-прежнему для него близкий человек.

Он и Энистон расстались в 2017 году после того, как тайно связали себя узами брака двумя годами ранее на церемонии, состоявшейся в ее особняке в Бель-Эйр стоимостью 21 миллион долларов США.

Церемонию провел ведущий Джимми Фэллон. На ней присутствовали такие звезды как Эллен Дедженерес и коллеги Энистон по сериалу «Друзья».