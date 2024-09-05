ФОТО Пэрис Хилтон продемонстрировала ряд пикантных образов в рекламе нижнего белья

43-летняя наследница самой большой в мире сети отелей снялась в коллекции бренда осень/зима 2024. Она продемонстрировала ряд пикантных образов в гламурной фотосессии, посвященной не только новой коллекции, но и юбилею работы бренда на рынке.

«В честь нашего тридцатого юбилея мировая икона, мать, бизнесвумен, активистка, актриса и диджей Пэрис Хилтон снимается в роли Провокатора. Это голливудская история любви между культовой женщиной и культовым брендом, придуманная креативным директором Сарой Шоттон и снятая в Лос-Анджелесе Грегом Уильямсом», - говорится в пресс-релизе.

На снимках, сделанных Уильямсом, Хилтон позировала у камина, за рулем автомобиля, на фоне фортепиано и в других местах, вызвав бурю эмоций у своих поклонников.

«Это высшая дань уважения культовой женственности. Для меня AP всегда олицетворяли силу и элегантность, и присоединиться к ним в этом праздновании наследия - большая честь», - сказала Пэрис о новой рекламной кампании.

В свою очередь, о сотрудничестве с Хилтон креативный директор Agent Provocateur Сара Шоттон заявила: «Для меня она сексуальна, смела и провокационна. Пэрис потрясающая, и она большая поклонница AP. Я сшила ей свадебное белье и специальное кимоно. Она настоящая девушка AP».

В последнее время Пэрис была особенно занята, готовясь к выпуску своего второго студийного альбома Infinite Icon, релиз которого запланирован на 6 сентября. Это ее первый полноформатный альбом за почти 20 лет.