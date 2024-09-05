38-летняя американская певица и актриса Леди Гага, известная своей любовью к вызывающим и эпатажным нардам, не разочаровала поклонников на Венецианском кинофестивале, пишет Elle.
ФОТО ⟩ Леди Гага на красной дорожке удивила странным головным убором
Знаменитость прибыла на первую главную красную дорожку премьеры фильма «Джокер: Безумие на двоих», одетая так, чтобы привлечь внимание. На ней было объемное черное платье с глубоким вырезом и массивной юбкой от Christian Dior Haute Couture без рукавов и бриллианты Tiffany & Co, включая большое ожерелье с подвеской.
К ансамблю певица добавила ботильоны от Giuseppe Zanotti и эффектный черный кружевной головной убор Philip Treacy, напоминающий рогатые пики, с кружевными полями, которые эффектно опускались перед ее глазами.
Майкл Полански, которого Леди Гага впервые представила миру как своего жениха, позировал рядом с ней.