ФОТО Леди Гага на красной дорожке удивила странным головным убором

Знаменитость прибыла на первую главную красную дорожку премьеры фильма «Джокер: Безумие на двоих», одетая так, чтобы привлечь внимание. На ней было объемное черное платье с глубоким вырезом и массивной юбкой от Christian Dior Haute Couture без рукавов и бриллианты Tiffany & Co, включая большое ожерелье с подвеской.