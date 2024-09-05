ЖИВЕТ КАК КОРОЛЕВСКИЙ КОТ Роскошный образ жизни старшего сына принцессы Норвегии оплачивают налогоплательщики?

Мариус Борг Хейби, родившийся в 1997 году, является первым ребенком наследной принцессы Норвегии Метте-Марит и пасынком наследного принца Норвегии Хокона. Также он сводный брат принцессы Ингрид Александры и принца Сверре Магнуса и принадлежит к королевской семье Норвегии. Однако 3 сентября его имя было удалено с официального сайта королевской семьи Норвегии, сообщает tv2.no.