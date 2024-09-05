Старший сын наследной принцессы Норвегии Метте-Марит, Мариус Борг Хейби, оказался в центре внимания. Ходят слухи, что его роскошная жизнь финансируется налогоплательщиками.
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ЖИВЕТ КАК КОРОЛЕВСКИЙ КОТ ⟩ Роскошный образ жизни старшего сына принцессы Норвегии оплачивают налогоплательщики?
Мариус Борг Хейби, родившийся в 1997 году, является первым ребенком наследной принцессы Норвегии Метте-Марит и пасынком наследного принца Норвегии Хокона. Также он сводный брат принцессы Ингрид Александры и принца Сверре Магнуса и принадлежит к королевской семье Норвегии. Однако 3 сентября его имя было удалено с официального сайта королевской семьи Норвегии, сообщает tv2.no.
Категория, к которой ранее относился Мариус, была изменена на сайте. Теперь под этой категорией больше нет трех дочерей принцессы Марты Луизы - Мауд Ангелики Бен, Лии Изадоры Бен и Эммы Талуллы Бен, а также ее мужа-шамана Дурека Верретта.