Принц Уильям и Кейт Миддлтон, вынашивающие «тайные планы» по расширению семейного гнездышка, похоже, избегали людей, собравшихся у Кенсингтонского дворца, чтобы почтить память принцессы Дианы в день 27-й годовщины ее смерти. Мать принца Гарри и принца Уильяма погибла в ужасной автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года. Почитатели Дианы пришли к Кенсингтонскому дворцу, выражая свою любовь и уважение к ней, пишет Thenews.com.pk.
Ни слова: принц Уильям и Кейт Миддлтон повели себя странно в день гибели принцессы Дианы
Люди возложили цветы и выставили фотографии «народной принцессы» у ворот Кенсингтонского дворца, бывшей резиденции Дианы. Однако принц и принцесса Уэльские не проронили ни слова, чтобы воздать должное покойной принцессе.
Почитатели украсили королевскую резиденцию фотографиями Дианы, цветами. На одном большом баннере с серией фотографий принцессы написано: «Ее работа продолжается через ее любящих сыновей принца Уильяма и принца Гарри» .
В тот же день король Чарльз отметил особую годовщину, открыв летнюю выставку цветов Королевского садоводческого общества Абердина.