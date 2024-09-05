Ни слова: принц Уильям и Кейт Миддлтон повели себя странно в день гибели принцессы Дианы

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, вынашивающие «тайные планы» по расширению семейного гнездышка, похоже, избегали людей, собравшихся у Кенсингтонского дворца, чтобы почтить память принцессы Дианы в день 27-й годовщины ее смерти. Мать принца Гарри и принца Уильяма погибла в ужасной автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года. Почитатели Дианы пришли к Кенсингтонскому дворцу, выражая свою любовь и уважение к ней, пишет Thenews.com.pk.