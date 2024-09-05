Брак обречен: сестра Меган Маркл сделала громкое заявление о принце Гарри

Саманта Маркл уже не впервые озвучивает это утверждение и уверена, что принц Гарри уже не раз пожалел о том, что ради Меган бросил все на родине.

«По слухам, принц Уильям сказал Гарри: Поспешишь - все напрасно. Узнай ее получше, не ввязывайся в это. Но оглядываясь назад, можно сказать 20 на 20. Я думаю, Гарри, вероятно, хочет сказать своему брату: О Боже, ты был так чертовски прав, я не могу в это поверить. И все произошло так, как предсказывали люди, как, по-видимому, думал принц Уильям, и это печально…» - говорит она.

При этом Саманта уверена, что герцогу Сассекскому в любом случае не светит теплый прием обратно в семью из-за серьезных проблем с доверием.

«Как вы чувствуете эту любовь снова, когда доверие было так разрушено? Чтобы иметь настоящую любовь с семьей, друзьями или отношениями, ей-богу, нужно иметь доверие», - добавила сестра Меган.

Она раскритиковала принца Гарри за то, что в одном из интервью тот пожаловался, что никогда не был счастлив в Великобритании, и ему там не нравилось.

«Как к этому относятся жители Великобритании? Он сидел там и позволял своей жене издеваться над покойной королевой Елизаветой, когда она умирала, это было отвратительно», - вспоминает Саманта откровения зятя для СМИ.

Она предполагает, что Гарри потребуются «годы консультаций», чтобы вырваться из «мира фантазий», в котором он жил.

Меган и Саманта, сестры по отцу, уже давно находятся в противостоянии. Герцогиня Сассекская выступила против Саманты в интервью Опре Уинфри, заявив, что росла «единственным ребенком», но «хотела иметь братьев и сестер».

«В последний раз я видела Саманту, должно быть, не менее 18 или 19 лет назад, а до этого - за 10 лет до этого», - утверждала Меган.

Она также обвинила старшую сестру в том, что та хочет нажиться на ее популярности и даже вернула себе фамилию Маркл.

В свою очередь Саманта называет такие слова сестры клеветой и намерена добиться восстановления репутации через суд.