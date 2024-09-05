С середины сентября по начало октября продлится лунный коридор затмений - опасный и непредсказуемый для всех сфер жизни период.
Опасный коридор затмений в сентябре 2024: что можно и нельзя делать
Солнечные и лунные затмения происходят, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. В астрологии такие явления считаются непредсказуемыми и опасными. А период между ними называется коридором затмений, пишет Unian.
Что такое коридор затмений?
Коридор затмений - это период между двумя ближайшими затмениями. Астрологи считают, что такое время является судьбоносным и ответственным. В течение этих недель нужно очень внимательно следить за словами и поступками.
Коридор затмений в сентябре 2024
Осенний коридор затмений начнется 18 сентября. В этот день пройдет полное затмение Луны в знаке Рыбы. Лунное затмение 18 сентября произойдет в 3:41 и будет видно в Европе, Африке, Южной и частично Северной Америке.
Закончится коридор 2 октября в кольцеобразное солнечное затмение. Его пик будет в 20:46 по эстонскому времени, но наблюдать его можно будет только из Южной Америки.
Таким образом, коридор затмений продлится 15 дней. Этот период считается удачным для творчества, духовного просветления, саморазвития. Все сказанные слова и сделанные поступки должны быть очень взвешенными.
Удачным считается этот период для налаживания любовных отношений. Однако ссоры между влюбленными допускать нельзя - общение испортится навсегда.
Первая неделя коридора, до 25 сентября, будет удачной для денежной и профессиональной сфер. А с 26 сентября по 2 октября лучше посвятить время семье и отдыху.
Что нельзя делать в коридор затмений
В период между затмениями повышается риск неудач, ссор, истерик и различных травм. Поэтому стоит соблюдать повышенную осторожность. Не нарушайте правил безопасности, не поднимайте тяжелые предметы, старайтесь избегать конфликтов.
В коридор затмений нельзя:
- влезать в конфликты и вестись на провокации;
- хвастаться;
- доверять незнакомцам;
- принимать важные решения и кардинальные изменения (переезд, трудоустройство);
- оформлять кредиты.
В общем, чтобы избежать неприятностей в будущем, лучше провести этот период спокойно.
Что можно делать в коридор затмений 2024
Период с 18 сентября по 2 октября хорошо подходит для духовных практик и саморазвития. Стоит закончить незавершенные дела, преодолевать страхи и вредные привычки, учиться контролировать эмоции. Можно заводить новых друзей и восстанавливать старые отношения. Это хорошее время для отдыха и путешествий, особенно в приятной компании.