«По жизни в Таллинне не скучаю!» Известная эстонская певица рассказала о переезде в деревню

«Сначала мы будто бы сбежали, но на тот момент мы уже год обдумывали это. Возможно, даже дольше», - призналась Ленна в радиопередаче. На вопрос ведущего, действительно ли ее спутник жизни Лаури Мяэсепп взял ее за руку и отвез в деревню, Ленна ответила, что это она была той, кто увез Лаури в деревню. «Я взяла его за руку и сказала: "Давай поедем в деревню." К счастью, ему эта идея тоже понравилась», - добавила Ленна со смехом.

Ленна сказала, что хотя все трое детей привыкли к жизни в деревне, им очень нравится ездить в город. «Младший сын, который, по сути, не знает другой жизни, кроме деревенской, постоянно говорит: "Пожалуйста, поехали в город, там такие большие здания и столько машин, это так круто..." И я все время думаю, интересно, чей это ребенок», - отметила Ленна.

О жизни в Обинице Ленна отзывается только положительно. «Жизнь активно развивается».

Ленна Куурмаа и Лаури Мяэсепп открыли в Илмавеэре отель и ресторан. Тогда певица поделилась в соцсетях, что они также планируют создать также сад. «Когда мы с Лаури начали создавать наш ресторан, я с самого начала мечтала о том, как было бы прекрасно, если бы мы могли выращивать экологически чистые продукты для нашего ресторана. Если не на 100%, то хотя бы частично», - поделилась тогда Ленна в соцсетях.