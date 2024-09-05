БЕЗ КОМПЛЕКСОВ 66-летняя Мадонна снялась в конюшне в нижнем белье

66-летняя поп-дива позировала в нижнем белье черного цвета, просвечивающем через розовый прозрачный наряд. Вскоре певица решила сбросить надоевшее платье, оставшись в сетчатых колготках и ковбойской шляпе.

В описании к публикации Мадонна попрощалась с летом и рассказала о своей лошади по кличке Роллер.

Напомним, в августе Мадонна подтвердила новый роман, опубликовав откровенные фотографии с возлюбленным. В 66 лет жизнь только начинается, показывает своим образом жизни певица.