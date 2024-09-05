Элтон Джон частично потерял зрение и удивил причиной, почему это случилось

Британский исполнитель Элтон Джон сообщил, что частично потерял зрение.

Проблемы со здоровьем у музыканта возникли летом. Как в своем Instagram поделился артист, он перенес тяжелую инфекцию глаз, которая, к сожалению, не прошла без последствий. Элтон Джон говорит, что на один глаз у него теперь ограниченное зрение.

«В течение лета я имел дело с тяжелой инфекцией глаз, которая, к сожалению, оставила меня с ограниченным зрением на один глаз. Я поправляюсь, но это очень медленный процесс, и нужно некоторое время, прежде чем зрение вернется к поврежденному глазу», - поделился артист.

Элтон Джон лечится и делает все возможное, чтобы его зрение вернулось, пишет TSN. Но, как говорит музыкант, этот процесс может занять много времени. Элтон Джон также добавил, что чувствует себя хорошо и очень благодарен врачам и родным, которые поддерживали его и помогали.

«Я очень благодарен замечательной команде врачей и медсестер и моей семье, которые так заботились обо мне в последние несколько недель. Я тихо провел лето, восстанавливаясь дома, и я вижу положительный прогресс в моем лечении и выздоровлении», - добавил артист.