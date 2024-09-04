«У них настоящая химия»: Наоми Кэмпбелл заподозрили в романе с немецким продюсером

Об их романе стало известно в прошлом месяце после того, как их заметили целующимися во время отдыха на Миконосе, Греция. Друг Rampa рассказал журналистам, что пара провела «чудесное лето» вместе.

«Ему так весело с Наоми. У них настоящая химия, и они провели вместе потрясающее лето… они во многом ведут себя так, будто они пара. У Грегора был насыщенный работой год, но Наоми была рада присоединиться к нему, где бы он ни находился. Это бурный роман, но сейчас он не собирается сбавлять обороты», - сообщил инсайдер. Наоми определенным образом выражает свою привязанность к молодому человеку: она многими его фотографии в Instagram отмечает эмодзи в виде сердца и пламени.