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«У них настоящая химия»: Наоми Кэмпбелл заподозрили в романе с немецким продюсером

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Фото: YARA NARDI

Звезде подиумов приписывали много романов. В последнее время Наоми Кэмпбелл живет одна, совмещая карьеру и воспитание двоих маленьких детей. Оба ребенка родились от суррогатных матерей, пишет Фокус.

У супермодели Наоми Кэмпбелл и немецкого музыкального продюсера, диджея Rampa, похоже закрутился «бурный роман». Пара провела «чудесное лето» вместе, сообщает Sun.

Об их романе стало известно в прошлом месяце после того, как их заметили целующимися во время отдыха на Миконосе, Греция. Друг Rampa рассказал журналистам, что пара провела «чудесное лето» вместе.

«Ему так весело с Наоми. У них настоящая химия, и они провели вместе потрясающее лето… они во многом ведут себя так, будто они пара. У Грегора был насыщенный работой год, но Наоми была рада присоединиться к нему, где бы он ни находился. Это бурный роман, но сейчас он не собирается сбавлять обороты», - сообщил инсайдер. Наоми определенным образом выражает свою привязанность к молодому человеку: она многими его фотографии в Instagram отмечает эмодзи в виде сердца и пламени.

Rampa, урожденный Грегор Зюттерлин, родился во Фрайбурге в Шварцвальде, Германия, - известный диджей и основатель лейбла электронной музыки Keinemusik.

54-летняя модель некоторое время живет одна, совмещая карьеру и воспитание двоих маленьких детей. В мае 2021 года она удивила мир, объявив, что у нее родилась дочь - в возрасте 51 года. Два года спустя, в июне 2023 года, она объявила о рождении сына. Оба ребенка были рождены суррогатными матерями.

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