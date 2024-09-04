Звезде подиумов приписывали много романов. В последнее время Наоми Кэмпбелл живет одна, совмещая карьеру и воспитание двоих маленьких детей. Оба ребенка родились от суррогатных матерей, пишет Фокус.
«У них настоящая химия»: Наоми Кэмпбелл заподозрили в романе с немецким продюсером
У супермодели Наоми Кэмпбелл и немецкого музыкального продюсера, диджея Rampa, похоже закрутился «бурный роман». Пара провела «чудесное лето» вместе, сообщает Sun.
Об их романе стало известно в прошлом месяце после того, как их заметили целующимися во время отдыха на Миконосе, Греция. Друг Rampa рассказал журналистам, что пара провела «чудесное лето» вместе.
Naomi Campbell is living her best life with DJ Rampa in Mykonos.. pic.twitter.com/DMwuqmufQf— The Gworls Are Fighting (@baddietvv) August 19, 2024
«Ему так весело с Наоми. У них настоящая химия, и они провели вместе потрясающее лето… они во многом ведут себя так, будто они пара. У Грегора был насыщенный работой год, но Наоми была рада присоединиться к нему, где бы он ни находился. Это бурный роман, но сейчас он не собирается сбавлять обороты», - сообщил инсайдер. Наоми определенным образом выражает свою привязанность к молодому человеку: она многими его фотографии в Instagram отмечает эмодзи в виде сердца и пламени.
Rampa, урожденный Грегор Зюттерлин, родился во Фрайбурге в Шварцвальде, Германия, - известный диджей и основатель лейбла электронной музыки Keinemusik.
54-летняя модель некоторое время живет одна, совмещая карьеру и воспитание двоих маленьких детей. В мае 2021 года она удивила мир, объявив, что у нее родилась дочь - в возрасте 51 года. Два года спустя, в июне 2023 года, она объявила о рождении сына. Оба ребенка были рождены суррогатными матерями.