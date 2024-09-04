Получат все и даже больше: Глоба назвал два знака, на которых скоро свалится богатство

Овнам предоставят возможность проявить свой профессионализм. Только постарайтесь не показать себя выскочкой в глазах окружающих - вас и так заметят. Четко выполняйте свои обязанности, но будьте скромны. Труды не пройдут зря, скоро вам поступит выгодное рабочее предложение. А где хорошая работа - там и неплохая зарплата.

Козерогам придется взять на себя лидерство. Это касается и ситуации, которая сложится на работе. Внезапные перемены помогут вам выйти на новый уровень, вы сможете понять, что способны на большее. Вам могут предложить поучаствовать в перспективном деле, которое сулит хороший доход. Не раздумывайте долго, соглашайтесь. В таком случае в сентябре вы оседлаете денежную удачу.