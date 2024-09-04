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Получат все и даже больше: Глоба назвал два знака, на которых скоро свалится богатство

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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: Konstantin Chagin/Shutterstock

Популярный российский астролог и публицист Павел Глоба предрек двум знакам Зодиака финансовые поступления в сентябре. Просто так деньги, конечно, на голову не свалятся, но стараться все равно придется меньше, чем обычно. Кому судьба готовит щедрый подарок?

Овен

Овнам предоставят возможность проявить свой профессионализм. Только постарайтесь не показать себя выскочкой в глазах окружающих - вас и так заметят. Четко выполняйте свои обязанности, но будьте скромны. Труды не пройдут зря, скоро вам поступит выгодное рабочее предложение. А где хорошая работа - там и неплохая зарплата.

Козерог

Козерогам придется взять на себя лидерство. Это касается и ситуации, которая сложится на работе. Внезапные перемены помогут вам выйти на новый уровень, вы сможете понять, что способны на большее. Вам могут предложить поучаствовать в перспективном деле, которое сулит хороший доход. Не раздумывайте долго, соглашайтесь. В таком случае в сентябре вы оседлаете денежную удачу.

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