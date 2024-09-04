Есть «признаки подтяжки»: пластический хирург оценил помолодевшее лицо Брэда Питта

«На некоторых фотографиях под углом я вижу изменения мочек ушей в месте их прикрепления к лицу, особенно с правой стороны, где рубцовая ткань более заметна. Также наблюдается притупление козелка, хряща перед ухом. На новых фотографиях средняя часть лица выглядит более полной, что является признаком подтяжки нижней части лица. Угловая челюсть стала немного менее острой, а кожа под шеей немного дряблая, что говорит о том, что была проведена процедура подтяжки шеи», - объяснил доктор Захария.

Специалист также подчеркнул, что внешность Брэда является одновременно естественной и мужественной, даже если были задействованы хирургические корректировки. «Его лоб и брови не сильно изменились, а на верхних веках все еще есть избыток кожи, что указывает на то, что он не делал подтяжку верхней части лица. В целом, я думаю, что он выглядит очень хорошо для своего возраста», - добавил Майкл.