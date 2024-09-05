ГОРОСКОП НА 5 СЕНТЯБРЯ Львам не стоит торопиться, а у Козерогов – отличный день для общения

Стрелец

День хороших идей. Они появляются очень вовремя, помогают быстро решить старые проблемы и избежать новых. Вы не витаете в облаках, смотрите на вещи реалистично и не тратите силы напрасно. Вряд ли кому-то удастся сбить вас с толку, запутать, ввести в заблуждение. Вероятны приятные известия, интересные предложения. Напоминают о себе люди, с которыми вы общались давным-давно. Легко будет восстановить деловые и дружеские связи, стоит только захотеть. Вторая половина дня подходит для романтических встреч, обещает приятные сюрпризы влюбленным Стрельцам.

Козерог

Отличный день для общения. Вы легко находите подход и к старым, и к новым знакомым, многих понимаете с полуслова. Будет возможность поговорить с человеком, который давно вам симпатичен и интересен. Не исключено, что вы быстро подружитесь. День подходит для семейных праздников, домашних вечеринок. Стоит быть осторожнее с деньгами. Сегодня вы настроены более легкомысленно, чем обычно, и можете потратить значительную сумму на пустяки. Прежде, чем принимать какие-то серьезные решения, посоветуйтесь с людьми, которым доверяете.

Водолей

День, когда можно добиться успехов во многих сложных делах, решить вопросы, которые прежде ставили в тупик. Вы замечаете то, на что не обращали внимания раньше, и делаете правильные выводы из своих наблюдений. Появляется определенность в планах на будущее, становится ясно, чего ждать от окружающих, на чью поддержку можно рассчитывать. Будет шанс повидаться со старыми знакомыми, по которым вы очень скучали в последнее время. Говорить можно о чем угодно; не возникнет недопонимания, не будет разногласий. Могут появиться интересные планы, касающиеся работы или бизнеса.

Рыбы

Запаситесь терпением. Это определенно не тот день, когда стоит торопиться, принимать решения на ходу, стараться быстро справиться с какими-то сложными делами. Хорошо, если рядом будет человек, с которым можно посоветоваться. Вам наверняка помогут разобраться в неоднозначной ситуации, подскажут, как лучше действовать. Вы неплохо ладите со старыми знакомыми. А вот о новых не всегда удается составить верное впечатление. Часто вам трудно разобраться, кому стоит доверять, а с кем нужно быть настороже. Не спешите делиться своими секретами.