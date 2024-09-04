Реформа образования в Тапе внесла некоторую неразбериху в начале учебного года. Несмотря на сопротивление школы и местного населения против разделения Тапаской гимназии, это все равно было совершено.
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По словам одного из родителей, учебный год для учеников Тапаской гимназии начался на скамейке в парке, а сама школа ситуацию не комментирует
Перевод: Елизавета Лынник
«Теперь ученики начали учебный год на скамейке в парке. Возникает вопрос: зачем вообще проводилась эта реформа и почему это произошло в такой спешке?» - спрашивает родитель, который утверждает, что ремонтные работы в здании гимназии не были завершены к началу учебного года. Представитель волости объясняет, почему реорганизацию образовательной сети больше нельзя откладывать.