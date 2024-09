77-летний участник группы Queen перенес инсульт

К слову, Мэй был одним из основателей Queen в 1970 году. Группа стала одним из самых успешных рок-коллективов всех времен. Мэй написал много известных песен группы, в частности, «We Will Rock You", «The Show Must Go On» и «Who Wants to Live Forever». Кроме музыкальной карьеры, Брайан является защитником прав животных и активно участвует в кампаниях против жестокого обращения с ними.