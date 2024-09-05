21 августа недалеко от Кейла-Йоа 9-летнего сына жительницы Таллинна сбил велосипедист. Мужчина, по словам матери, сам упал с велосипеда, но уехал, не спросив у ребенка, все ли в порядке и не оказав ему первую помощь. Представитель полиции: «Уезжать с места происшествия совершенно недопустимо».
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«Бабушка, я весь в крови»: 9-летнего таллиннца сбил велосипедист и скрылся с места происшествия
Жительница Мустамяэ Алена рассказывает, что ее старший сын с бабушкой поехал на дачу, которая находится недалеко от водопада Кейла-Йоа. За одну до нужной им остановки, бабушка хотела заранее предупредить внука, чтобы он вовремя нажал на кнопку «стоп».
«Но ребенок неправильно понял бабушку: он нажал на кнопку раньше, двери открылись и он вышел вместе со всеми. Бабушка не сразу обнаружила потерю ребенка. Когда она вышла на нужной остановке, то побежала в обратную сторону навстречу внуку», - рассказала мать мальчика.