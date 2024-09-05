«Бабушка, я весь в крови»: 9-летнего таллиннца сбил велосипедист и скрылся с места происшествия

21 августа недалеко от Кейла-Йоа 9-летнего сына жительницы Таллинна сбил велосипедист. Мужчина, по словам матери, сам упал с велосипеда, но уехал, не спросив у ребенка, все ли в порядке и не оказав ему первую помощь. Представитель полиции: «Уезжать с места происшествия совершенно недопустимо».