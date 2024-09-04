Элтон Джон частично потерял зрение из-за инфекционной болезни

Знаменитый британский певец, пианист и композитор Элтон Джон 3 сентября сообщил своим поклонникам в Instagram, что он частично потерял зрение из-за перенесенной глазной инфекционной болезни.

77-летний исполнитель хита «Rocket Man» в своем заявлении отметил, что на выздоровление «потребуется время». «Летом я боролся с серьезной глазной инфекцией, из-за которой, к сожалению, один глаз может видеть лишь частично. Я выздоравливаю, но это очень медленный процесс, и потребуется некоторое время, прежде чем зрение восстановится на пораженном глазу», - написал он.

По его словам, врачи, медсестры и члены семьи помогают ему поправиться и заботятся о нем уже несколько недель, пока он восстанавливается дома. Он достиг «прогресса в лечении» и «чувствует себя позитивно».

Некоторые известные друзья певца, в частности модельер Донателла Версаче, звезда кантри Ти Джей Осборн и Хелена Кристенсен, выразили Элтону свою поддержку. «Посылаю тебе столько любви, Элтон! Поправляйся скорее. Люблю тебя», - написала Донателла, а Осборн пожелал Джону: «Не торопись и выздоравливай, Элтон. Мы будем ждать твоего возвращения, когда ты будешь здоров и готов».

Певец состоит в браке с Дэвидом Фернишем; в декабре 2005 года пара официально вступила в гражданское партнерство, став одной из первых пар в Великобритании, сделавших это. Они поженились в 2014 году, когда однополые браки стали легальными. У пары двое сыновей: Закари Джексон Левон, родившийся 25 декабря 2010 года, и Элайджа Джозеф Дэниел, родившийся 11 января 2013 года.

Сэр Элтон Джон завершил карьеру в 2023 году после своего мирового турне Goodbye Yellow Brick Road. Певец является кавалером ордена Британской империи, сэр Элтон Джон на протяжении своей 50-летней карьеры продал более 300 миллионов пластинок, 52 его сингла входили в британский топ-40.

Джон - один из самых коммерчески успешных исполнителей в мире, 23 его сингла входили в американский топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них - Candle in the Wind 1997 года - разошелся 37-миллионным тиражом.