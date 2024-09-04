61-летняя Деми Мур снялась в фотосессии Variety

Звезда Голливуда Деми Мур снялась в гламурной фотосессии для модного журнала и поделилась своими мыслями о перезапуске своего популярного триллера «Привидение» и съемках в новой картине «Субстанция», сообщает Variety.

На обложке Деми изображена в эффектном черном платье в пол с шифоновым шлейфом. Приталенное платье выгодно подчеркнуло стройную фигуру 61-летней актрисы. Звезда для фотосессии нанесла сияющий макияж и уложила длинные черные волосы свободными волнами.

Прожив в Голливуде более трех десятилетий, Деми Мур в интервью вспомнила свою историю провокационных ролей, рассказав о своих «личных переживаниях» в последнем фильме «Субстанция», а также о незабываемой роли в фильме «Привидение» с Патриком Суэйзи. Когда ее спросили о прошлых попытках переснять романтический фильм 1990 года, она сказала: «Есть фильмы, которые лучше оставить в покое».

«Все зависит от того, каков подход. Успех »Привидения« на самом деле связан с алхимией. Подумайте о Вупи, которая магическим образом закрепила комедию. Или о Тони Голдуине, соседском парне, который является самым ничего не подозревающим злодеем. И о миловидности и мужественности Патрика Суэйзи», - объяснила она.

Кроме того, актриса считает, что «Привидение» выдержало испытание временем и «в этом фильме есть что-то успокаивающее». «Речь идет о вещах, которые мы считаем утраченными, но которые на самом деле никогда нас не покидают», - отметила она. На вопрос о том, будет ли она открыта для повторного исполнения роли Молли Дженсен, актриса ответила, что ей «придется посмотреть, что они придумают».

Мур рассказала о своей последней работе в фильме «Субстанция», которая принесла ей 13-минут оваций стоя в мае в Каннах. Двукратная номинантка на премию «Золотой глобус» объяснила, что для того, чтобы сыграть героиню, испытывающую «чувство отчаяния» из-за утраты молодости, ей нужно было «вникнуть и понять глубину такого отчаяния».

По ее словам, во время съемок приходилось делать по 15 дублей отдельных сцен. Что касается вопроса о том, изменил ли фильм ее отношение к старению, Мур сказала, что ее взгляды «не сильно отличаются до и после» работы над картиной.