В СТО РАЗ? Новости о Евровидении в Швейцарии подняли цены на отели до небес: местные жители предлагают аренду в десятки раз дороже

«А работники тоже получат зарплату в сто раз больше за эту неделю?» - спрашивает кто-то под статьей в швейцарском издании о Базеле - городе, принимающем Евровидение-2025. Менее чем за сутки в городе с населением менее 200 000 человек цены на проживание выросли до непомерно высокого уровня.