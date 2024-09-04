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В СТО РАЗ? Новости о Евровидении в Швейцарии подняли цены на отели до небес: местные жители предлагают аренду в десятки раз дороже

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В конце августа было объявлено, что Швейцария примет Евровидение-2025 в Базеле.
В конце августа было объявлено, что Швейцария примет Евровидение-2025 в Базеле. Фото: GEORGIOS KEFALAS

«А работники тоже получат зарплату в сто раз больше за эту неделю?» - спрашивает кто-то под статьей в швейцарском издании о Базеле - городе, принимающем Евровидение-2025. Менее чем за сутки в городе с населением менее 200 000 человек цены на проживание выросли до непомерно высокого уровня.

Перевод: Влада Лаевалинд

В прошлую пятницу объявили, что Базель примет конкурс песни Евровидение в 2025 году. Также стало известно, что полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а финал - 17 мая.

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