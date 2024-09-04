Комаровский о влиянии партнерши на продолжительность жизни: мне нравится жена, с которой можно все

«Генетика – великая наука?» – спросил у доктора журналист.

«Да, конечно. И она решает сейчас кучу проблем. Вся современная вакцинация на генетике построена. Это круто», – ответил Комаровский.

«Гены в человеке – первостепенны?» – продолжил разговор Гордон.

«Твое здоровье, твой интеллект, твоя продолжительность жизни определяются рядом факторов. Гены – это примерно 4 или 5 процентов от того, что тебя ждет. Но на кучу параметров ты влияешь сам своим образом жизни. Потому что даже у однояйцевых близнецов есть серьезные различия в той же продолжительности жизни, которые определяются тем, кто у него жена. Вот два абсолютно одинаковых генетически человека. У одного жена любит выпить, а у другого любит путешествовать. И вот что их ждет, давайте подумаем», – сказал он.

«А вам больше какая жена нравится – та, которая любит выпить, или та, которая любит покурить?» – пошутил журналист.

«Мне нравится жена, с которой можно все», – вздохнул Комаровский.

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

В 1981 году он женился на однокурснице Екатерине. В браке у пары родилось двое сыновей – Дмитрий (1982) и Андрей (1988). У Екатерины и Евгения Комаровских есть три внука.

С 1991-го по 2000 год Комаровский был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр «Клиником» в Харькове.

В настоящее время доктор не ведет платный прием. «Я не принимаю за деньги уже давно. Огромное количество людей, которым я уже как бы должен. Большинство тех, кто у меня на приеме, – те, кого я держал новорожденными на руках», – заявил он в сентябре 2021 года.