ФОТО Хаматова предстала на Венецианском фестивале в платьях латвийских дизайнеров

«Впервые в жизни я представляла картину в Венеции в качестве российско-латвийской актрисы. В платьях латвийских дизайнеров. Огромное им за это спасибо», - написала Чулпан в своем Instagram.

Так, Хаматова вышла в свет в платьях от брендов Anna Led и Iveta Vecmane. Отметила актриса и дизайнеров аксессуаров - Viktorija Fomenko и Larisa Moločko.

81-й Венецианский международный кинофестиваль начался 28 августа и будет проходить до 7 сентября 2024 года в Венеции, на острове Лидо. Фильм греческого режиссера Александроса Авранаса «Тихая жизнь» участвует не в основном конкурсе фестиваля, а в программе «Горизонты». Главные роли в нем исполнили российские актеры Чулпан Хаматова и Григорий Добрыгин.