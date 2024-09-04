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ФОТО Хаматова предстала на Венецианском фестивале в платьях латвийских дизайнеров

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Актриса Чулпан Хаматова рассказала в своих социальных сетях, что для появления на фестивале в Венеции выбрала наряды от латвийских дизайнеров. 

«Впервые в жизни я представляла картину в Венеции в качестве российско-латвийской актрисы. В платьях латвийских дизайнеров. Огромное им за это спасибо», - написала Чулпан в своем Instagram. 

Так, Хаматова вышла в свет в платьях от брендов Anna Led и Iveta Vecmane. Отметила актриса и дизайнеров аксессуаров - Viktorija Fomenko и Larisa Moločko. 

81-й Венецианский международный кинофестиваль начался 28 августа и будет проходить до 7 сентября 2024 года в Венеции, на острове Лидо. Фильм греческого режиссера Александроса Авранаса «Тихая жизнь» участвует не в основном конкурсе фестиваля, а в программе «Горизонты». Главные роли в нем исполнили российские актеры Чулпан Хаматова и Григорий Добрыгин.

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