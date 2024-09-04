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Очевидец рассказал, что на самом деле произошло во время встречи Уильяма и Гарри

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Фото: Dominic Lipinski/POOL/AFP/Scanpix

Принцы Уильям и Гарри из Великобритании не общались друг с другом несколько лет. Они встретились на похоронах своего родственника. Есть ли шанс на примирение?

Викарий Дэн Тэнси, который проводил церемонию похорон лорда Роберта Феллоуза, дяди Уильяма и Гарри, рассказал The Sun, что произошло на семейной встрече.

Поминальная служба в честь деверя принцессы Дианы проходила недалеко от поместья Сандрингем. Принц Гарри прилетел в церковь Святой Марии из Соединенных Штатов. По словам викария, он не видел, чтобы братья разговаривали друг с другом или обращали внимание друг на друга.

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