Принцы Уильям и Гарри из Великобритании не общались друг с другом несколько лет. Они встретились на похоронах своего родственника. Есть ли шанс на примирение?
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Очевидец рассказал, что на самом деле произошло во время встречи Уильяма и Гарри
Викарий Дэн Тэнси, который проводил церемонию похорон лорда Роберта Феллоуза, дяди Уильяма и Гарри, рассказал The Sun, что произошло на семейной встрече.
Поминальная служба в честь деверя принцессы Дианы проходила недалеко от поместья Сандрингем. Принц Гарри прилетел в церковь Святой Марии из Соединенных Штатов. По словам викария, он не видел, чтобы братья разговаривали друг с другом или обращали внимание друг на друга.