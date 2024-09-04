СОГЛАСНЫ? Именно этот актер является самым красивым мужчиной в мире с научной точки зрения

Хотя математика не всегда ассоциируется с красотой и привлекательностью, научный подход связан с симметрией и пропорциями. Оказывается, что по результатам этого теста самым красивым мужчиной признан актер из «Сумерек» Роберт Паттинсон.

Греки были первыми, кто разработал нынешнюю теорию золотого сечения. Она измеряет и учитывает пропорции лица: расстояния от линии волос до глаз, до кончика носа и до подбородка. Чем более равномерны эти измерения, тем красивее считается человек по научной точке зрения.

Роберт Паттинсон. Фото: TOM NICHOLSON/Reuters/Scanpix

Оказалось, что пропорции Роберта Паттинсона оказались лучшими. Этот красавец набрал впечатляющие 92,15 процента в этом анализе. Он немного, но уверенно опередил Генри Кавилла, Брэда Питта и Брэдли Купера, которые все набрали более 90 процентов, но уступили актеру, сыгравшему Бэтмена.

Хирург-эстетист Джулиан Де Сильва объяснил LadBible причины победы Паттинсона. «Роберт Паттинсон оказался явным победителем по измерению частей лица. Эти методы картирования позволяют нам разгадать некоторые загадки того, что делает кого-то физически привлекательным, и технологии также полезны, например, при планировании коррекционных операций у пациентов. Паттинсон выиграл, потому что у него классическая форма черт лица и великолепная линия подбородка».

В той же категории среди женщин победительницей признана актриса Эмбер Хёрд.