Принц Гарри посетил дом, в котором в детстве жила принцесса Диана

Герцог Сассекский на прошлой неделе совершенно инкогнито находился в Великобритании, когда он принял участие в похоронах своего дяди.

Во время этой быстрой и скрытной поездки Гарри остановилс в доме детства его матери, принцессы Дианы, сообщает People.

Лорд Роберт Феллоуз, муж сестры Дианы, леди Джейн Феллоуз, и бывший личный секретарь королевы Елизаветы II, скончался 29 июля по неизвестным причинам. Ему было 82 года.

Его поминальная служба состоялась 29 августа, всего за два дня до 27-й годовщины смерти Дианы.

Диана, умершая в возрасте 36 лет 31 августа 1997 года, похоронена на острове посреди озера Роунд Овал в Альторпе.

Дом Альторп. Фото: Shutterstock

Помимо Гарри и Спенсера, на поминальной службе присутствовали также принц Уильям и другая сестра Дианы, леди Сара МакКоркодейл.

Гарри и Уильям сидели раздельно во время службы. Это был первый раз, когда враждующие братья оказались в одном помещении после коронации их отца, короля Чарльза, в мае 2023 года, сообщает New York Post.

Источник рассказал The Post, что принц Гарри присутствовал на похоронах по личным причинам, и его визит был коротким. Сообщается, что после смерти дяди Гарри поддерживал тесную связь со своей тетей, кузенами и Спенсером.

Гарри на протяжении многих лет поддерживал близкие отношения с семьей Спенсеров, даже после отказа от королевской жизни в 2020 году и переезда в США вместе со своей женой Меган Маркл.

В мае Гарри встретился с Чарльзом и леди Джейн по случаю 10-летия игр Invictus. Герцога сфотографировали перед собором Святого Павла, где он обнимал обоих родственников. К сожалению, за эти три дня он не встретился ни с одним членом королевской семьи.