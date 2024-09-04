Ср, 4.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Жительница Эстонии попала в скандал на Майорке: мы узнали, что испанцы на самом деле думают о туристах

Copy
Фото: Taavi Sepp

Возлюбленная солиста эстонской группы Shanon Таави Иммато, Пилле-Рийн Пихо, находится на испанском курортном острове Майорка. Проводя время с подругами, Пилле-Рийн попала в неприятности, что стоило ей времени и денег.

Пилле-Рийн начала сентябрь на испанском курортном острове Майорка, где она уже провела три недели.

«Наступил тот период года, когда я уезжаю на некоторое время на Майорку», - сообщила Пилле-Рийн в своем новом видео в TikTok.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх