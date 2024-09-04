Жительница Эстонии попала в скандал на Майорке: мы узнали, что испанцы на самом деле думают о туристах

Возлюбленная солиста эстонской группы Shanon Таави Иммато, Пилле-Рийн Пихо, находится на испанском курортном острове Майорка. Проводя время с подругами, Пилле-Рийн попала в неприятности, что стоило ей времени и денег.
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Пилле-Рийн начала сентябрь на испанском курортном острове Майорка, где она уже провела три недели.
«Наступил тот период года, когда я уезжаю на некоторое время на Майорку», - сообщила Пилле-Рийн в своем новом видео в TikTok.