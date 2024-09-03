«Это стало ударом»: режиссер сериала «Беверли-Хиллз» ушел из жизни

Известно, что на прошлой неделе мужчину срочно доставили в медицинское учреждение для замены аортального клапана. Однако провести операцию не удалось из-за его слабого состояния здоровья.

«Если честно, это стало своего рода ударом. Я имею в виду, мы знали, что он нездоров, но мы не ожидали этого», - прокомментировал смерть звезды его сын.

Даррен родился в Филадельфии в семье итальянских эмигрантов. С 16 лет он начал заниматься актерским мастерством, а позже подписал контракт с известной студией «Columbia Pictures».

В 1956 году дебютировал в фильме «Грухот в доках». Через год он начал активно появляться в кинолентах, которые стали популярными: «Операция сумасшедший бал», «Братья Рико», «Тихуанская история» и «Прогулка стрелка». К слову, фильм «Гиджет» принес Джеймсу большой успех. Актер стал кумиром для многих подростков в 1960-х.

Также Даррен режиссировал эпизоды популярных сериалов, таких как «Уокер, техасский рейнджер«, «Беверли-Хиллз 90210» и «Мелроуз Плейс».