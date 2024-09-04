ГОРОСКОП НА 4 СЕНТЯБРЯ Весы получат интересные предложения, а у Водолеев будет чрезвычайно плодотворный день

Козерог

Начало дня будет легким, интересным и вдохновляющим. Это время, когда у вас получается буквально все. Можно браться за самые сложные дела: вы быстро добьетесь нужного результата. Неважно, действуете ли вы в одиночку или обращаетесь к кому-то за помощью. Звезды в любом случае будут на вашей стороне. Вторая половина дня тоже благоприятна, но проходит она гораздо спокойнее. Торопиться не нужно, да и не хочется. Это время отлично подходит для того, чтобы заняться любимым делом, вернуться к давнему хобби.

Водолей

День будет чрезвычайно плодотворным, подходящим для сложных и ответственных дел. Там, где другие сдаются, вы проявляете настойчивость и добиваетесь успеха. Едва ли кто-то решится стоять у вас на пути: всем очевидно, что это не только бессмысленно, но и опасно. Вы очень внимательны к близким, заботитесь об их благополучии и душевном комфорте. Это не остается незамеченным; многие наверняка захотят отблагодарить и порадовать вас. Вторая половина дня – подходящее время для разговора с человеком, с которым долго не удавалось найти общий язык. На этот раз все получится.

Рыбы

Беспокойный день. Дел оказывается больше, чем вы ожидали, и приходится менять планы, чтобы все успеть. Старайтесь не тревожиться. Серьезных преград на пути не возникнет, все получится, если вы не поддадитесь волнению. Хорошо, если рядом будет человек, который знает, как поддержать и вдохновить вас. Вероятны неожиданные визиты, встречи, которые совсем недавно казались вам почти невозможными. Вы не просто легко находите общий язык с новыми знакомыми, но и можете подружиться с тем, кого видите первый раз в жизни.