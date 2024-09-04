В начале дня события могут развиваться медленнее, чем вам хотелось бы. Многим сложно сосредоточиться. К тому же порой не хватает целеустремленности для того, чтобы завершить начатое, и дела часто так и остаются незаконченными.
ГОРОСКОП НА 4 СЕНТЯБРЯ ⟩ Весы получат интересные предложения, а у Водолеев будет чрезвычайно плодотворный день
Вскоре после полудня ситуация изменится к лучшему, многие почувствуют прилив энергии, поймут, что пора действовать. Вторая половина дня будет совсем другой: плодотворной, интересной, подходящей для новых начинаний. К тому же в это время вероятны удачные совпадения, благодаря которым удастся сделать то, что давно хотелось.
Овен
День начнется с вдохновляющих новостей и интересных предложений. Становится ясно, что успех не за горами, а многие ваши желания вскоре могут сбыться. Конечно, это не произойдет само собой, но вы готовы действовать, а друзья и давние союзники будут рады помочь. Середина дня отлично подходит для деловых встреч, обсуждения любых вопросов, связанных с работой, бизнесом, сотрудничеством. Позже наступит благоприятное время для семейных дел. Вы отлично понимаете близких, можете помирить тех, кто в ссоре.
Телец
День не самый плодотворный, но довольно интересный. Он подходит для того, чтобы заниматься несрочными делами. Можно вернуться к тому, до чего давно не доходили руки. Окружающие чаще обычного обращаются к вам за советами. Вы рады помочь, поделиться опытом, и это идет на пользу отношениям. Радуют встречи с друзьями: они часто предлагают что-то интересное, делятся отличными идеями. Могут появиться новые планы. К их реализации вы приступите с большим энтузиазмом. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.
Близнецы
День отличных идей, которые порой появляются совершенно неожиданно. Возможно, вы вдруг поймете, как решить вопрос, в последнее время не дававший покоя и вам, и вашим близким. Становится совершенно ясным то, о чем прежде можно было только догадываться. Это помогает скорректировать планы, понять, как стоит действовать, чтобы добиться цели. В первой половине дня вы легко справляетесь даже с самыми сложными делами, многое успеваете. Во второй может потребоваться отдых. Стоит сделать небольшую паузу. Некоторым Близнецам в это время захочется побыть наедине с собой.
Рак
Не спешите с выводами. В первой половине дня может быть сложно составить верное впечатление о людях и происходящих событиях. Порой вы фантазируете и строите иллюзии, вместо того чтобы оценить реальное положение дел. Дайте себе немного времени, и вы обязательно во всем разберетесь. Вторая половина дня – благоприятное время для общения. Хорошо проходят и дружеские, и деловые встречи. Интуиция очень остра. Часто вам удается догадаться о том, что другие пытаются скрыть, и отношениям это идет только на пользу.
Лев
Беспокойный день. Нужно многое успеть, поэтому приходится торопиться. Вас это вовсе не радует: хотелось бы изучить ситуацию, обдумать каждый шаг. Старайтесь не связывать себя обещаниями. Выполнить их будет сложнее, чем вам сейчас кажется. Это благоприятный день для дел, которые требуют фантазии, изобретательности, нестандартного подхода. Вам гораздо больше нравится придумывать что-то новое, чем идти проторенным путем и повторять за другими. Вечер порадует многих Львов хорошими новостями. Звезды особенно благосклонны к влюбленным.
Дева
Первая половина дня может быть довольно беспокойной. Дел много, и каждое кажется срочным, а за помощью обратиться не к кому. Важно правильно расставить приоритеты, чтобы не тратить слишком много времени на пустяки. Со временем ситуация стабилизируется, и вы почувствуете себя гораздо увереннее. Вторая половина дня отлично подходит для самых разных дел. Можно решать привычные задачи, а можно взяться за что-то совершенно новое; в любом случае вам будет сопутствовать удача. Это благоприятное время для знакомств и встреч с людьми, на которых вам хотелось бы произвести хорошее впечатление.
Весы
Благоприятный день для общения. Сегодня вы многих удивите точностью своих суждения. Часто к вам внимательно прислушиваются даже те, кто прежде считал верной исключительно собственную точку зрения. Некоторые Весы получат предложения, от которых не захочется отказываться. Рутинные дела утомляют быстрее, чем обычно, так что не стоит планировать на этот день слишком многое. Будет возможность развеяться, побывать в интересных местах; не упустите ее. Вечер - отличное время для какого-то семейного мероприятия, праздника для близких.
Скорпион
День, когда легко говорить о важных вещах. Даже если приходится обсуждать непростую тему, вы неизменно находите нужные слова, можете убедить окружающих в своей правоте, никого не обидев и не ранив. Будет шанс помирить тех, кто давно был в ссоре. Многие будут благодарны вам за тактичность и деликатность. Высок творческий потенциал, хорошо заниматься любыми делами, которые вдохновляют вас, увлекают по-настоящему. Не исключены и интересные знакомства. Одно из них может положить начало долгой дружбе или романтической истории.
Стрелец
Сохраняйте спокойствие, что бы ни происходило. День приносит немало неожиданностей, наверняка что-то пойдет не по плану. Но нервничать не нужно. Обстоятельства наверняка сложатся самым благоприятным для вас образом. Пока же нужно запастись терпением и спокойно подождать. День подходит для решения любых вопросов, связанных с деньгами. Многие Стрельцы сегодня делают удачные покупки. Не исключены и подарки: вы получите именно те вещи, о которых давно мечтали.
Козерог
Начало дня будет легким, интересным и вдохновляющим. Это время, когда у вас получается буквально все. Можно браться за самые сложные дела: вы быстро добьетесь нужного результата. Неважно, действуете ли вы в одиночку или обращаетесь к кому-то за помощью. Звезды в любом случае будут на вашей стороне. Вторая половина дня тоже благоприятна, но проходит она гораздо спокойнее. Торопиться не нужно, да и не хочется. Это время отлично подходит для того, чтобы заняться любимым делом, вернуться к давнему хобби.
Водолей
День будет чрезвычайно плодотворным, подходящим для сложных и ответственных дел. Там, где другие сдаются, вы проявляете настойчивость и добиваетесь успеха. Едва ли кто-то решится стоять у вас на пути: всем очевидно, что это не только бессмысленно, но и опасно. Вы очень внимательны к близким, заботитесь об их благополучии и душевном комфорте. Это не остается незамеченным; многие наверняка захотят отблагодарить и порадовать вас. Вторая половина дня – подходящее время для разговора с человеком, с которым долго не удавалось найти общий язык. На этот раз все получится.
Рыбы
Беспокойный день. Дел оказывается больше, чем вы ожидали, и приходится менять планы, чтобы все успеть. Старайтесь не тревожиться. Серьезных преград на пути не возникнет, все получится, если вы не поддадитесь волнению. Хорошо, если рядом будет человек, который знает, как поддержать и вдохновить вас. Вероятны неожиданные визиты, встречи, которые совсем недавно казались вам почти невозможными. Вы не просто легко находите общий язык с новыми знакомыми, но и можете подружиться с тем, кого видите первый раз в жизни.