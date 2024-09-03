«Знаю, где ты живешь. Выбью тебе зубы»: Саманта Фокс признала себя виновной после скандального дебоша на борту самолета

Бывшая британская модель Саманта Фокс сегодня предстала перед судом, признав себя виновной после пьяной выходки на борту лайнера. 58-летняя женщина применила насилие по отношению к норвежке Линде Олсен, а после угрожала полицейскому выбить зубы.

Инцидент произошел 3 декабря 2023 года на борту самолета British Airways во время рейса из Хитроу в Мюнхен. Во время полета у клиентки бизнес-класса Саманты Фокс, находящейся в алкогольном опьянении, возник спор с норвежкой Линдой Олсен. После того, как Саманта Фокс со всей силой стала раскачиваться на сидении взад и вперед, ударяя головой место перед собой, было принято решение развернуть лайнер обратно.

К тому же, один из обвинителей, Джулианна Белинфанте, отметила, что бывшая модель «спорила и грубила персоналу у выхода на посадку», а также «странно ходила и вела себя, невнятно говорила, и сотрудники чувствовали запах алкоголя от нее».

По прилете сама участница дебоша стала оказывать сопротивление правоохранительным органам, которые выводили ее из самолета. Саманта Фокс стала угрожать полицейскому.

«Я знаю, где ты живешь. Я выбью тебе все зубы», - обратилась она к полицейскому.