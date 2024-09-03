Саманта Фокс угрожала выбить зубы полицейскому, который выводил ее из самолета после пьяной выходки. Мужчине больше двух часов пришлось выслушивать оскорбления от экс-модели, пишет The Mirror.
«Знаю, где ты живешь. Выбью тебе зубы»: Саманта Фокс признала себя виновной после скандального дебоша на борту самолета
Бывшая британская модель Саманта Фокс сегодня предстала перед судом, признав себя виновной после пьяной выходки на борту лайнера. 58-летняя женщина применила насилие по отношению к норвежке Линде Олсен, а после угрожала полицейскому выбить зубы.
Инцидент произошел 3 декабря 2023 года на борту самолета British Airways во время рейса из Хитроу в Мюнхен. Во время полета у клиентки бизнес-класса Саманты Фокс, находящейся в алкогольном опьянении, возник спор с норвежкой Линдой Олсен. После того, как Саманта Фокс со всей силой стала раскачиваться на сидении взад и вперед, ударяя головой место перед собой, было принято решение развернуть лайнер обратно.
К тому же, один из обвинителей, Джулианна Белинфанте, отметила, что бывшая модель «спорила и грубила персоналу у выхода на посадку», а также «странно ходила и вела себя, невнятно говорила, и сотрудники чувствовали запах алкоголя от нее».
По прилете сама участница дебоша стала оказывать сопротивление правоохранительным органам, которые выводили ее из самолета. Саманта Фокс стала угрожать полицейскому.
«Я знаю, где ты живешь. Я выбью тебе все зубы», - обратилась она к полицейскому.
Более того, бывшая модель несколько раз оскорбила мужчину и даже пнула его ногой. Полицейский охарактеризовал участницу дебоша как «грубую и склонную к спорам», а также отметил, что ему пришлось выслушивать оскорбления и угрозы более двух часов.
Адвокат Саманты Фокс объяснил поведение женщины тем, что на тот момент она страдала от сильной тревоги. Перед полетом бывшая модель купила два алкогольных напитка в аэропорту, чтобы немного успокоиться.
«Ей не следовало летать, поскольку она была не в том состоянии. Она должна была отменить свои обязательства, но это не в ее характере», - цитирует слова защиты издание.
После скандального инцидента Саманта Фокс была арестована. Женщину освободили лишь в марте под залог. А остальные пассажиры самолета провели ночь в отеле, ожидая следующего рейса. 42 пассажира потребовали компенсацию. Компания British Airways заявила о потере 1718 фунтов стерлингов в результате дебоша на борту.
Сама Саманта Фокс призналась, что глубоко сожалеет о своих действиях и помогает полиции в расследовании.