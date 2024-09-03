Супермодель 90-х Эль Макферсон, которая недавно заявила, что уже 20 лет регулярно посещает собрания анонимных алкоголиков, впервые рассказала о том, что боролась с раком груди и отказалась от мастэктомии, химиотерапии, гормональной терапии и операции по реконструкции груди. Об этом она рассказала в интервью австралийскому журналу Women's Weekly и в своей автобиографии «Эль», пишет Spletnik.
Супермодель Эль Макферсон впервые рассказала о борьбе с раком груди и отказе от традиционного лечения
По словам 60-летней модели диагноз, который её поставили семь лет назад, стал для неё шоком: «Полная неожиданность, я была сбита с толку, напугана. Но это действительно дало мне возможность погрузиться глубже в свои чувства, чтобы найти решение, которое сработало бы для меня. Я поняла, что мне понадобится моя собственная система убеждений».
После того, как ей поставили диагноз, врачи предложили пройти мастэктомию с облучением, химиотерапией, гормональной терапией и реконструкцией груди. Модель на тот момент встречалась с врачом Эндрю Уэйкфилдом, который был широко известен своей антивакцинаторской позицией: именно он сфальсифицировал в 1998 году исследование, в котором утверждалось, что есть связь между вакциной против кори, паротита и краснухи и аутизмом.
Впоследствии эти исследования были опровергнуты, но многие до сих пор отказываются от вакцинации из-за боязни аутизма.
Как пишет издание Daily Mail, видимо, связь с Эндрю Уэйкфилдом повлияла на решение Эль Макферсон отказаться от традиционных методов лечения рака груди. По ее собственному признанию, она отказала 32 врачам и сейчас вышла в ремиссию благодаря тем методикам, которые выбрала для себя сама.
По словам Эль, она молилась и медитировала на пляже в Майами и пришла к выводу, что хочет лечить свой рак не фармацевтическими препаратами, а «интуитивным, сердечным, целостным подходом»: «Сказать "нет" стандартным медицинским решениям было самым трудным, что я когда-либо делала в своей жизни. Но сказать "нет" своему внутреннему чувству было бы ещё сложнее».
После того, как она приняла такое решение, она сняла дом в Финиксе, штат Аризона, где «целостно лечила» рак под руководством своего врача, доктора натуропатии, стоматолога, остеопата, мануального терапевта и двух терапевтов.
Сейчас у Эль «клиническая ремиссия», которую она предпочитает называть «полным исцелением», но, по ее словам, ее сыновья - 26-летний Флинн и 21-летний Сай, а также их отец, французский инвестор Арпад Бюссон (с которым Эль рассталась в 2005 году) неоднозначно восприняли ее необычный подход к лечению рака.
Младший сын ее полностью поддержал и назвал химиотерапию «поцелуем смерти», а старший сын был не в восторге от ее выбора. Также не был согласен с ним и Арпад Брюссон, который все же написал ей поддерживающее письмо.
Британский врач Эндрю Уэйкфилд был лишен медицинской лицензии в 2010 году, после того, как его исследование о связи прививок с аутизмом признали «изощренным мошенничеством».
Выяснилось, что у него был финансовый и этический конфликт интересов, а главный медицинский совет установил, что он использовал детей с признаками аутизма в качестве подопытных кроликов, подвергая их инвазивным, неприятным и ненужным процедурам, включая колоноскопию и люмбальную пункцию. Сообщается, что на одном из детских праздников он даже заплатил детям по 5 фунтов за то, что у них взяли кровь.
После того, как его обман вскрылся, он переехал в США и стал режиссером и активистом, а во время пандемии коронавируса, снова стал распространять теории заговора вокруг вакцинации. Также в США он познакомился с Эль Макферсон, которая разделяла его взгляды.
Сообщается, что его деятельность была весьма успешной и принесла ему немало денег: он основал детский центр аутизма Thoughtful House Centre for Children в Остине и получал 228 тысяч фунтов стерлингов в год с 2005 по 2010 год в качестве его исполнительного директора.
После переезда в США он нашел нескольких богатых спонсоров, которые поверили в его рассказы о заговоре «Большой фармы», якобы наживающейся на тех, кто делает прививки.
Они познакомились в 2017 году, ради нее он оставил свою жену Кармель, с которой у них четверо общих детей.