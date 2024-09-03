Супермодель Эль Макферсон впервые рассказала о борьбе с раком груди и отказе от традиционного лечения

По словам 60-летней модели диагноз, который её поставили семь лет назад, стал для неё шоком: «Полная неожиданность, я была сбита с толку, напугана. Но это действительно дало мне возможность погрузиться глубже в свои чувства, чтобы найти решение, которое сработало бы для меня. Я поняла, что мне понадобится моя собственная система убеждений».

После того, как ей поставили диагноз, врачи предложили пройти мастэктомию с облучением, химиотерапией, гормональной терапией и реконструкцией груди. Модель на тот момент встречалась с врачом Эндрю Уэйкфилдом, который был широко известен своей антивакцинаторской позицией: именно он сфальсифицировал в 1998 году исследование, в котором утверждалось, что есть связь между вакциной против кори, паротита и краснухи и аутизмом.

Впоследствии эти исследования были опровергнуты, но многие до сих пор отказываются от вакцинации из-за боязни аутизма.

Эль Макферсон. Фото: Felix Hörhager

Как пишет издание Daily Mail, видимо, связь с Эндрю Уэйкфилдом повлияла на решение Эль Макферсон отказаться от традиционных методов лечения рака груди. По ее собственному признанию, она отказала 32 врачам и сейчас вышла в ремиссию благодаря тем методикам, которые выбрала для себя сама.