Бывший дворецкий рассказал, как королевская семья отметит вторую годовщину смерти Елизаветы ІІ

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября, два года назад, во время пребывания в своей любимой резиденции Балморал. Букингемский дворец не сообщает информацию относительно того, как королевская семья планирует почтить память матери короля Карла ІІІ.

Бывший королевский дворецкий Пол Баррелл высказал свое мнение, какие мероприятия состоятся во вторую годовщину смерти покойной королевы, пишет Еxpress.

Барелл считает, что на следующей неделе вся королевская семья «соберется» в Балморале, чтобы отметить этот день «в частном порядке».

«8 сентября станет тем днем, когда мы все будем вспоминать королеву. Я думаю, это было так символично, что она умерла в Балморале, месте, где она любила растить своих детей с принцем Филиппом. Там они провели такое счастливое время. Я думаю, что они, вероятно, устроят ужин в память о королеве, а ее сын, король Карл III, произнесет речь, потому что 70 лет просто не могут остаться незамеченными. Вся семья будет там, чтобы отметить это в частном порядке», - сообщил бывший дворецкий.

По его мнению, для королевской семьи в Балморале «время остановилось», а покойную королеву будут «вспоминать на каждом углу».

«Балморал - очень трогательное место, потому что время здесь остановилось, а наша дорогая королева отбрасывает на все в этом месте длинную тень. Особенно для семьи и особенно для Балморала, потому что она была невероятной личностью, наполнявшей замок. Я уверен, что они видят ее за каждым углом и помнят, что она сделала. Они будут помнить все, что она делала в замке, потому что она любила Балморал», - отметил Пол.

Баррелл добавил, что члены королевской семьи, скорее всего, «пойдут в церковь», чтобы почтить память королевы в годовщину ее смерти, они все в этот день будут думать «о своей матери, своей бабушке, своей тете или своей королеве».

Он уверен, что Ее Величество повлияла не только на жизнь своих родный, людей, которые с ней работали, но и на развитие всей страны.