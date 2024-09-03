Группа «Ногу свело!» снимает клип в Эстонии: советская символика и атмосфера старой школы

На видео запечатлены ключевые сцены из будущего клипа. В центре внимания – школьный кабинет, где стены украшены советской символикой и агитационными плакатами. Один из самых заметных элементов декора - ярко-красный плакат с надписью: «Каждого школьника научим учиться и жить по-коммунистически». Над доской висит портрет Владимира Ленина, а на самой доске мелом написана дата, классная работа и тема урока на эстонском языке: «Образование в современном мире».

Вместе с Максом в класс входит девушка в форме младшего лейтенанта. Она спокойно подходит к старому телевизору, который стоит в углу, и выключает его. Камера постепенно приближается к лидеру группы и младшему лейтенанту, после чего видео заканчивается.

А само видео с бэкстейджем Покровский подписал так: «В нашей жизни опять происходит что-то интересное, заваривается очередная вкусная каша. На этот раз в Эстонии».

В комментариях под постом Макса Покровского пользователи активно обсуждают его неожиданный образ в новом клипе. Многие из них явно заинтригованы и озадачены, пытаясь понять, что же именно задумала группа.

Один из подписчиков лаконично выразил свое удивление, написав: «Любопытно». Другой отметил: «Что-то очень интересное!». Видно, что поклонники группы с нетерпением ждут выхода полного видео, чтобы разобраться в том, какую историю Покровский решил рассказать на этот раз.

Видео с бэкстейджа можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Позже Макс Покровский дал подсказку, где именно в Эстонии снимается новый клип. Сториз в Facebook группе «Ногу Свело!» показал лидера коллектива в шортах около моря.

«Ребят, я, конечно, извиняюсь. Я недавно был в Испании. В принципе, опять там скоро буду. Но Балтийское море так прекрасно! Я не могу не окунуться», - говорит Покровский в камеру, разворачивается и уходит в море.

Макс Покровский под Нарвой рекламиррует купание в Балтийском море, 3 сентября 2024 года. Фото: facebook.com/nogusveloofficial