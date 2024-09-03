Узнайте, что интересного вас ждет в репертуаре Русского театра Эстонии этой осенью

Наверняка все знают сказку «Три поросенка». Но уверены ли вы, что знаете о них всю правду? Тогда Русский театр приглашает уже в сентябре на новую сказку, в которой примут участие и зрители. Можно будет посмотреть и даже поучаствовать в классном спектакле про задорных братцев-пятачков.

Молодой латышский драматург Линда Рудене переработала текст известной английской сказки на современный лад, дав высказаться и объясниться всем героям. Так получился новый вариант знакомой истории, а финал и вовсе стал неожиданным. Пришло время и Волку рассказать свою версию событий и научить поросят чему-то очень важному.

В спектакле заняты молодые актеры театра Илья Болотов, Артем Веселовский, Евгений Кравец, Олександра Левицька.

Стихи и сказки для маленьких детей

Интерактивный спектакль для детей младшего возраста Ксении Никитиной по стихам Самуила Яковлевича Маршака «Кто стучится в дверь ко мне?» - интерактивный спектакль для самых маленьких, родителей, а также бабушек и дедушек - в общем, для всех, ведь поэзия Маршака знакома нам с самых малых лет.

Герои спектакля: три волшебные старушки Озорная, Смурная и Добродушная, а также Гласная и Согласный, открывают нам книгу, ведущую в поэтический мир Самуила Маршака. Это спектакль для всей семьи!

Сейчас также проходит ярмарка билетов.