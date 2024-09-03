А ВЫ ЗНАЛИ? Ласнамяэ, как кокетливая дама, скрывает свой возраст

«Я живу в Ласнамяэ уже почти 40 лет, и меня удивляет, почему район празднует только 31-й день рождения. Получается, что до этого его как будто и не существовало? Ведь я помню, как начиналось строительство домов, как формировалась инфраструктура и как район постепенно превращался в то, чем он является сейчас», - продолжает жительница Ласнамяэ.

Согласно информации из открытых источников, первые здания I микрорайона Ласнамяэ, на улицах Паэ и Пунане, действительно, были построены в 1973 году, а здания II микрорайона, на улицах Калевипоя и Курамаа, - в 1974 году.

Специалист по связям с общественностью районной управы Ласнамяэ Павел Корнев подтверждает, что первые застройки на нынешней территории района Ласнамяэ действительно появились раньше, чем 31 год назад. «Однако само название "Ласнамяэ" район получил в 1993 году. Именно по этой причине наш район отмечает в этом году свой 31-й день рождения», - объясняет он.