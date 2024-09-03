Узнают только по голосу и подозревают в пластике: переживающая кризис в браке Седокова сильно изменилась

41-летняя Анна Седокова опубликовала ролик, в котором эффектно заходит в одну из стоматологических клиник Турции. На артистке был пикантный наряд: облегающее черное платье с разрезами и босоножки на шпильке. Однако все внимание публики было приковано к лицу исполнительницы. Ко всеобщему удивлению Анна стала неузнаваемой.

«Что с ней стало? Она вообще на себя не похожа»; «Узнала только по голосу, совсем другой человек. Кажется, изменился нос и глазки. Будем теперь привыкать к новой Анне»; «От уникальной красоты Анны не осталось и следа. Стала как кукла пластиковая!» - негодуют в комментариях.

Некоторые напротив поддержали эксперименты звезды. Поклонники сравнили ее с Мэрайей Кэри и отметили, что новое лицо им нравится даже больше, чем прежнее. «Она стала еще красивее», - пишут преданные фанаты.

Седокова пока не говорит об изменениях во внешности. Зато достаточно откровенна в вопросах личной жизни. Месяц назад артистка выпустила композицию «Полюбила себя», в которой пожаловалась на холодность избранника.

Вскоре Анна объявила, что планировала оформить развод. До развала семьи оставался всего один шаг - подпись документов. Причины расставания не озвучивались, но 32-летний Янис Тимма делился обидами в личном блоге.

«Не верю ни одному твоему слову, - обращался он к супруге. - Все, что мы строили, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует. Я бы очень хотел многое сказать. Тот человек знает, что я хочу сказать. Пусть будет так, будто я сдался».

Дело до подписания бумаг так и не дошло. Поклонники до сих пор гадают, что же происходит в звездной семье, которая то публикует обвинения в сторону друг друга, то романтические кадры.

«Главное, что она счастлива, - отмечает старшая дочь Анны. - Наверное, они сейчас разберутся, выйдут на связь и скажут, развод ли это, помирились ли они, или вообще что происходит».