ГОРЯЧИЕ ФОТО Знаменитая актриса показала свою коллекцию купальников

Мексиканско-американская актриса Сальма Хайек, которая является женой французского миллиардера Франсуа-Анри Пино, отметила свой 58-ой день рождения на роскошной яхте и показала поклонникам в соцсети кадры с отдыха.

На снимках знаменитость позирует в купальниках, а также в белой кружевной накидке. Актриса загорает на солнце, танцует на палубе и вовсю наслаждается ярким солнечным днем.

«День рождения в бикини, поздравляю меня с 58-летием! P.S. Ни одна из этих фотографий не была сделана давно», - подписала пост актриса.

На снимках не видно мужа звезды, о любви к которому она всегда напоминает при каждом удобном случае. Звезда фильма «Фрида» и ее возлюбленный-миллиардер поженились в 2009 году.

Свадебная церемония состоялась в оперном театре Ла Фениче в Венеции, одном из старейших в Европе. На событии присутствовали дети жениха от первого брака с Доротеей Лепер - Матильда и Франсуа. Также у предпринимателя есть сын Огюстен от супермодели Линды Евангелисты.

Уже в союзе с Сальмой родилась дочь Валентина.

Недавно Сальма и Франсуа-Анри снова попали в список богачей The Sunday Times за 2024 год с общим состоянием в 6,147 млрд фунтов стерлингов. Чистый капитал пары сейчас составляет около 6 млрд фунтов стерлингов (в 2023 году было 8 млрд).