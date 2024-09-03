ФОТО «Прекрасный август!» Эстонская певица поделилась летними снимками с сыном

«Прекрасный август», - пишет певица Керли Кивилаан под милыми фотографиями, опубликованными в Instagram. На снимках видно, что вместе с маленьким сыном Томом она побывала на нескольких концертах, а Карл-Эрик Таукар, получивший лицензию капитана маломерного судна, отправился с сыном в море.

Сын Карла-Эрика Таукара и Керли Кивилаан появился на свет 9 апреля прошлого года. «Привет, сын!» - написала Керли в посте в Instagram и добавила: «Спасибо, коллектив роддома Пельгулинна, за заботу о нас, мы вам бесконечно благодарны».

В декабре Таукар в программе Hommik Anuga рассказал, что старается быть таким же хорошим отцом, как и мать. По словам музыканта, она более заботливая и мягкая. «Я очень благодарен, что он появился в моей жизни», - говорил Таукар тогда о своем восьмимесячном сыне.

«Я стараюсь быть таким же хорошим отцом, как мать, потому что она лучше меня... Моему ребенку повезло, ведь у него очень хорошая мама. Я пытаюсь быть похожим на нее», - добавил музыкант.