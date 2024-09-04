В сентябре не пьем? Жители и гости Таллинна по поводу популярной кампании: алкоголь надоедает, как и девушки!

Месяц без алкоголя - это время, когда люди призваны воздержаться от спиртного, чтобы испытать свои силы, улучшить здоровье и поддержать тех, кто стремится к здоровому образу жизни.

На сайте акции написано: «Безалкогольный сентябрь предоставляет хорошую возможность увидеть, какие изменения могут произойти с человеком за тот месяц, в течение которого он не будет употреблять алкоголь совсем или существенно снизит его потребление. Примите этот вызов, и проверьте, насколько Вы действительно независимы от алкоголя!»

Но что же думают жители и гости столицы, смотрите в видео!

Виктор, один из опрошенных, рассказал, что слышал об акции, но не очень много. Он узнал о ней через интернет. Виктор не пьет, однако, воздержание от алкоголя для него не связано с акцией. «Я просто сейчас не пью и уже довольно долго. Это никак не связано с акцией, просто так захотелось», - поделился он.