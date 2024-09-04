В сентябре в Таллинне в восьмой раз стартовала инициатива - месяц без алкоголя. Мы решили узнать, насколько популярна эта кампания среди жителей и гостей города, и провели опрос, чтобы выяснить, знают ли они об этой акции, как относятся к ней и насколько легко им дается отказ от алкоголя. Результаты оказались весьма любопытными!
В сентябре не пьем? ⟩ Жители и гости Таллинна по поводу популярной кампании: алкоголь надоедает, как и девушки!
Месяц без алкоголя - это время, когда люди призваны воздержаться от спиртного, чтобы испытать свои силы, улучшить здоровье и поддержать тех, кто стремится к здоровому образу жизни.
На сайте акции написано: «Безалкогольный сентябрь предоставляет хорошую возможность увидеть, какие изменения могут произойти с человеком за тот месяц, в течение которого он не будет употреблять алкоголь совсем или существенно снизит его потребление. Примите этот вызов, и проверьте, насколько Вы действительно независимы от алкоголя!»
Но что же думают жители и гости столицы, смотрите в видео!
Виктор, один из опрошенных, рассказал, что слышал об акции, но не очень много. Он узнал о ней через интернет. Виктор не пьет, однако, воздержание от алкоголя для него не связано с акцией. «Я просто сейчас не пью и уже довольно долго. Это никак не связано с акцией, просто так захотелось», - поделился он.
Александр подошел к вопросу с юмором. Он сразу заметил, что банка пива за его спиной принадлежит друзьям, а сам он в сентябре не пьет. На вопрос о существовании инициативы Института развития здоровья он ответил: «Я вообще не местный житель, я к этим акциям параллельно отношусь». Александр также рассказал, что когда-то воздерживался от алкоголя целых пять лет. «Надоело. Нужно делать промежутки, потому что со временем одно и то же надоедает, как и девушки», - с улыбкой отметил он.
Наталья и ее подруга были более категоричны. Они признались, что вообще не пьют и прекрасно осведомлены об акции. «Слышали по радио и видели по телевизору. Но что нам говорить, если мы вообще не пьем!» - отметила Наталья. Подруги также добавили, что всегда были противниками алкоголя.
Марек немного стеснялся перед камерой, но сказал, что знал об акции. Однако, он признался, что пьет уже два месяца. Когда наш репортер заметила, что у него, вероятно, хорошая печень, Марек с долей юмора добавил, что и у него бывают проблемы.
Некоторые поддерживают идею и используют этот месяц для оздоровления, кто-то воздерживается от алкоголя по личным причинам, а кто-то относится к этому вопросу с иронией.